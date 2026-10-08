Công nghệ REEV từ iCAUR: Lựa chọn sáng giá cho thị trường ôtô Việt

Làn sóng chuyển dịch sang phương tiện năng lượng mới (NEV) tại Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, mỗi người dùng lại có thói quen di chuyển, điều kiện trạm sạc và nhu cầu sử dụng khác nhau. Thấu hiểu điều đó, iCAUR, thương hiệu ôtô tập trung phát triển các dòng xe năng lượng mới, mang đến công nghệ REEV (Range Extended Electric Vehicle). Đây là lựa chọn linh hoạt giúp hài hòa giữa trải nghiệm lái của xe điện và sự chủ động của nhiên liệu truyền thống.

iCAUR sắp chào sân thị trường Việt Nam

Năm nay, iCAUR dự kiến chào sân thị trường Việt Nam với mẫu xe V23 và V27. Đây là 2 trong 3 dòng sản phẩm chủ lực của thương hiệu, được thiết kế để đáp ứng các phong cách sống đa dạng của người dùng.

Để tạo dấu ấn giữa làn sóng xe năng lượng mới, iCAUR định hình sự khác biệt thông qua sự giao thoa của 3 trụ cột cốt lõi. Hãng xe bắt đầu với "Thiết kế mang tính biểu tượng", đưa những hình khối mạnh mẽ, góc cạnh của dòng SUV "Classic Boxy" kinh điển vào diện mạo đầy hơi thở hiện đại.

Song song với dáng vẻ cuốn hút, sức mạnh của iCAUR nằm ở "Công nghệ lấy người dùng làm trọng tâm". Thay vì chạy đua theo danh sách tính năng phô trương, hãng ứng dụng các giải pháp đột phá, điển hình như hệ truyền động REEV, nhằm giải quyết bài toán về nhu cầu di chuyển của khách hàng.

Công nghệ REEV dần trở thành xu hướng nhờ lợi thế riêng.

Không dừng lại ở phương tiện di chuyển, những chiếc xe iCAUR còn là khởi điểm cho "Hệ sinh thái bền vững" - nơi sản phẩm, trải nghiệm và nền tảng dịch vụ được kết nối mở, hướng tới quá trình đồng hành và phát triển dài hạn cùng người sử dụng. Minh chứng cho cam kết này chính là sự kiện thường niên International User Summit - dịp gặp gỡ và kết nối cộng đồng người dùng toàn cầu.

Năm nay, hội nghị diễn ra vào ngày 19-23/10 tại Vu Hồ (Trung Quốc), quy tụ đông đảo đại diện người dùng, truyền thông và đối tác từ nhiều thị trường chiến lược, trong đó có Việt Nam.

Công nghệ REEV hoạt động như thế nào

Khi tiếp cận xe năng lượng mới, nhiều người dùng quan tâm đến sự khác biệt trong cơ chế vận hành. Điểm đặc trưng nhất của công nghệ REEV là bánh xe luôn được dẫn động 100% bằng mô-tơ điện, mang lại cảm giác tăng tốc mượt mà, phản hồi tức thì và êm ái đặc trưng của xe thuần điện.

Động cơ đốt trong trên xe REEV không kết nối với trục dẫn động để quay bánh xe. Thay vào đó, động cơ này chỉ đóng vai trò là máy phát điện chuyên dụng để nạp năng lượng cho hệ thống pin.

Để dễ hình dung về mức độ hiệu quả của cơ chế này, nhiều thử nghiệm cho thấy trung bình 1 lít xăng khi đi qua hệ thống máy phát của REEV có thể chuyển hóa thành khoảng 3,3 kWh điện năng. Lượng điện này tương đương với mức năng lượng đủ để sạc đầy cho hơn 200 chiếc iPhone 18 Pro (dung lượng pin 4.056 mAh). Nguồn điện năng này sẽ được cung cấp cho pin hoặc trực tiếp cho mô-tơ điện, giúp xe duy trì quãng đường di chuyển bền bỉ.

Quá trình sạc pin có thể thực hiện chủ động hoặc thông qua động cơ đốt trong trên xe.

Lợi ích lớn nhất mà REEV mang lại là sự tự do trong lập kế hoạch di chuyển. Với việc trang bị cụm pin Long Range dung lượng lớn, các dòng xe của iCAUR cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện trong 100-200 km. Con số này đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hàng ngày trong đô thị, mang đến không gian tĩnh lặng và chi phí sử dụng năng lượng tối ưu khi người dùng có thể chủ động sạc tại nhà.

Khi cần thực hiện chuyến đi tỉnh xa hoặc đến khu vực vùng sâu, hệ thống máy phát điện sẽ phát huy tác dụng. Người lái chỉ cần ghé các trạm xăng thông thường để tiếp nhiên liệu và không cần quan tâm đến tìm kiếm trạm sạc. Sự kết hợp này giúp nâng tổng quãng đường di chuyển của xe lên mức hơn 1.000 km, mang lại sự an tâm và liền mạch cho hành trình dài.

Lợi thế nền tảng từ Tập đoàn Chery

Được phát triển dựa trên nền tảng nghiên cứu và tối ưu hóa từ Tập đoàn ôtô Chery, hệ thống khung gầm và truyền động của iCAUR đảm bảo hiệu suất vận hành ổn định. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 7-8 giây, kết hợp cùng các tùy chọn hệ dẫn động một cầu và hai cầu linh hoạt, giúp người lái dễ dàng xử lý trên nhiều điều kiện địa hình khác nhau.

Xe REEV của iCAUR có thể di chuyển thuần điện lên đến hơn 100 km.

Cấu trúc thiết kế của REEV cũng mang lại lợi thế về mặt bố trí không gian nội thất. Việc đặt phẳng cụm pin dưới sàn xe cùng hệ thống máy phát điện có kích thước gọn gàng giúp tối ưu hóa chiều dài cơ sở. Nhờ đó, hành khách ở hàng ghế sau có khoảng để chân rộng rãi hơn, đồng thời thể tích cốp chứa đồ cũng được mở rộng, phù hợp cho chuyến du lịch của gia đình.