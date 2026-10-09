Dầu khí Nam Sông Hậu bị phạt vì chậm công bố thông tin

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 584/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu.

Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (nguồn ảnh: Nshpetro).

Theo đó, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo thông báo của UBCKNN, Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã chậm công bố thông tin (CBTT) từ 15 ngày trở lên so với quy định trên hệ thống công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với một số tài liệu.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm công bố báo cáo tài chính (BCTC) riêng bán niên năm 2026 đã được soát xét; BCTC hợp nhất bán niên năm 2026 đã được soát xét, BCTC riêng năm 2025 đã được kiểm toán và BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Ngoài ra, Công ty cũng chậm công bố thông tin đối với một số tài liệu khác, như báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với các trái phiếu còn dư nợ, được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện trong năm 2025 và bán niên năm 2026...