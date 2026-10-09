EU yêu cầu Nga làm rõ ca nghi mắc bệnh dịch hạch ở Siberia

Người dân đeo khẩu trang tại Moskva, Nga. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Ủy ban châu Âu ngày 8/10 tiếp tục yêu cầu Moskva nhanh chóng công khai thông tin chính xác về ca nghi mắc dịch hạch, đồng thời nhấn mạnh việc thiếu dữ liệu từ Nga đang khiến các cơ quan y tế quốc tế khó đánh giá nguy cơ và đưa ra biện pháp ứng phó phù hợp.

Theo Euronews, EU đã đưa vấn đề này ra thảo luận tại Ủy ban An ninh Y tế, với sự tham gia của đại diện 27 nước thành viên, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

EU muốn Nga cung cấp thông tin chính xác

Eva Hrncirova, người phát ngôn về y tế của Ủy ban châu Âu, cho biết đây đã là lần thứ ba trong tuần Brussels kêu gọi Nga chia sẻ thông tin về dịch hạch.

“Chúng tôi không có đủ thông tin để đánh giá tình hình dịch tễ, nguy cơ đối với các quốc gia khác cũng như đưa ra những biện pháp phù hợp nếu cần thiết”, bà Hrncirova nói.

Ủy ban An ninh Y tế EU được thành lập nhằm phối hợp ứng phó với những mối đe dọa y tế nghiêm trọng có khả năng vượt qua biên giới. Cơ chế này cho phép các nước thành viên trao đổi thông tin, đánh giá rủi ro và thảo luận các biện pháp ứng phó.

Tuy nhiên, cuộc họp hôm 7/10 không đưa ra quyết định cụ thể do EU chưa nhận được thông tin đáng tin cậy từ phía Nga. Ủy ban châu Âu cho biết sẵn sàng triệu tập lại cuộc họp trong thời gian ngắn nếu có thêm dữ liệu hoặc tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

“Chúng tôi cần thông tin từ Nga. Việc chia sẻ thông tin kịp thời, chính xác là một phần trách nhiệm của Nga với tư cách thành viên WHO khu vực châu Âu, để các chuyên gia có thể đánh giá tình hình, bởi vấn đề này có thể tác động xuyên biên giới”, bà Hrncirova nói.

Do Brussels và Moskva không duy trì các kênh tiếp xúc ngoại giao trực tiếp kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine, phái đoàn EU tại Moskva đã liên hệ với văn phòng WHO ở Nga để chuyển những quan ngại của khối.

“Về cơ bản, cả thế giới đang chờ thông tin từ Nga”, người phát ngôn Ủy ban châu Âu nói.

Ca tử vong tại viện nghiên cứu dịch hạch

Tâm điểm của vụ việc là một nữ nhân viên phòng thí nghiệm tại Viện Nghiên cứu Chống Dịch hạch Irkutsk, thuộc khu vực Đông Nam Siberia. Người phụ nữ qua đời ngày 2/10 trong hoàn cảnh chưa được xác định rõ.

Ban đầu, nguyên nhân tử vong được mô tả là “viêm phổi không rõ nguyên nhân”. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý do người phụ nữ làm việc tại cơ sở chuyên nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Cơ quan giám sát y tế Nga Rospotrebnadzor khẳng định nữ nhân viên đã được tiêm vaccine và có miễn dịch với những bệnh nguy hiểm mà bà tiếp xúc trong quá trình làm việc. Gần 5.000 xét nghiệm được thực hiện cũng không phát hiện mầm bệnh nguy hiểm, theo cơ quan này.

Hơn 90% những người từng tiếp xúc với nữ nhân viên đã hoàn tất thời gian theo dõi y tế sau khi được đặt dưới chế độ giám sát nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, WHO vẫn yêu cầu Nga cung cấp thêm thông tin để làm rõ nguyên nhân tử vong, loại mầm bệnh khiến các biện pháp cách ly được triển khai, cũng như thông tin về một ca nghi mắc thứ hai được báo cáo. Moskva bác bỏ thông tin về ca bệnh thứ hai và gọi đây là cáo buộc “sai sự thật”.

Nga đồng thời khẳng định không có nguy cơ xảy ra một đợt bùng phát dịch trên diện rộng.

Mỹ cũng yêu cầu Moskva làm rõ

Không chỉ EU và WHO, Mỹ cũng yêu cầu Nga cung cấp thông tin đầy đủ và kịp thời về vụ việc.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington đã chính thức đề nghị Chính phủ Nga cung cấp thêm thông tin, đồng thời trao đổi với các quốc gia khác để chia sẻ dữ liệu liên quan.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết ông đã lên lịch điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về những lo ngại xung quanh ca nghi mắc dịch hạch.

Sự quan tâm quốc tế tập trung đặc biệt vào khả năng đây có phải là bệnh dịch hạch thể phổi hay không. Đây là dạng nghiêm trọng nhất của bệnh dịch hạch, xảy ra khi vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào phổi và có thể lây truyền trực tiếp từ người sang người.

Nếu không được điều trị, tỷ lệ tử vong của dịch hạch thể phổi có thể dao động từ 30% đến 100%. Tuy nhiên, việc phát hiện sớm và điều trị bằng kháng sinh có thể cải thiện đáng kể khả năng sống sót.

Trong bối cảnh hiện nay, các cơ quan y tế quốc tế chưa thể đưa ra đánh giá đầy đủ về nguy cơ đối với các quốc gia khác do thiếu thông tin chi tiết từ Nga. EU vì vậy tiếp tục thúc giục Moskva công bố dữ liệu chính xác để các chuyên gia có thể xác định bản chất vụ việc và mức độ rủi ro xuyên biên giới.