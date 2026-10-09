Giá vàng ngày 9/10: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý trong nước

Vàng miếng SJC. (Ảnh: TTXVN)

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch 8/10 sau khi rơi xuống mức thấp nhất trong hai tháng ở phiên trước đó, trong bối cảnh các nhà đầu tư đang xem xét lộ trình lãi suất đầy bất định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cùng những lo ngại ngày càng tăng về mức nợ công cao của Mỹ.

Vào lúc 18 giờ 16 phút giờ GMT ngày 8/10 (1 giờ 16 phút ngày 9/10 theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 0,4% lên 4.126,78 USD/ounce.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 9/10, giá vàng đã chạm mức thấp nhất kể từ ngày 5/8 do chịu áp lực từ sự mạnh lên của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao. Phiên này, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,4%, khép phiên ở mức 4.157 USD/ounce.

Đối với thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,9% xuống còn 58,98 USD/ounce. Trái lại, giá bạch kim nhích nhẹ 0,1% lên 1.637,41 USD/ounce.

Tại Việt Nam, đầu giờ sáng 9/10, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 140-143 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 9/10:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji: