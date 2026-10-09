Giá bạc hôm nay 9/10: Bạc Phú Quý, DOJI, Ancarat tăng mạnh

Cập nhật mới nhất giá bạc hôm nay 9/10. Ảnh minh họa: TTXVN

Giá bạc trong nước

Thời điểm 8h50 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 2,104 - 2,169 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,97% so với cuối ngày hôm qua.

Tại Tập đoàn DOJI, giá bạc miếng cũng được niêm yết ở mức 2,125 - 2,210 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 31.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 23.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc miếng tại Ancarat cũng đang được niêm yết ở mức 2,094 - 2,159 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 25.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 26.000 đồng ở chiều bán ra so với cuối ngày hôm qua.

Giá bạc thế giới

Trong phiên giao dịch 9/10, giá bạc giao ngay giảm 1,9% xuống còn 58,98 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ tiếp tục giữ ở mức cao trong phiên thứ hai liên tiếp. Ông Nitesh Shah, Chiến lược gia hàng hóa tại WisdomTree, nhận định rằng mức lợi suất trái duy trì ở mức cao đang phản ánh mối lo ngại về mức độ nợ công gia tăng. Ông cho rằng khi nợ công tăng, dòng tiền sẽ có xu hướng tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn thay thế cho tiền giấy và các tài sản do chính phủ phát hành.

Bên cạnh đó, biên bản cuộc họp tháng trước vừa được công bố của Fed cho thấy các nhà hoạch định chính sách của Fed đã có sự chia rẽ trong tháng trước về lý do tăng lãi suất. Trong khi một số thành viên cho rằng việc tăng lãi suất là cần thiết để kiểm soát ảnh hưởng từ biến động giá năng lượng và các mặt hàng khác, thì nhóm điều hành có quan điểm cứng rắn hơn lại xem đây là giải pháp bắt buộc nhằm ngăn chặn nguy cơ lạm phát do sức mua tăng cao.

Thống đốc Fed Christopher Waller ngày 8/10 cho biết Fed có thể sẽ cần tiếp tục tăng lãi suất, nhưng quan này vẫn có sự linh hoạt về tốc độ tăng và để ngỏ khả năng giữ nguyên lãi suất trong tháng 10.