67 mã chứng khoán bị cắt margin trên HNX quý 4/2026

Ảnh minh họa.

Theo đó, từ ngày mai (9/10) có 67 mã bị cắt margin trên HNX - tăng hơn 9 mã so với danh sách công bố đầu quý 3/2026.

Đáng chú ý trong sách này có nhiều cổ phiếu được ghi nhận có từ 2 lý do trở lên dẫn đến không đủ điều kiện cấp margin gồm: API, CET; FID; GKM; IDJ, LCD; OCH; PEN; PGT; PV2; VE1; VE3; VE4, VIG và CAN.

Đặc biệt có cổ phiếu BNA của CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc có tới 5 lý do bị cắt margin: gồm: chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát, đình chỉ giao dịch; Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2025 tại Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 là số âm; chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét quá 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Cũng theo danh sách mà HNX công bố có 35 mã mã chứng khoán bị đưa vào danh sách do thuộc diện cảnh báo; 31 mã có lợi nhuận âm và 22 mã thuộc diện kiểm soát.

Tiếp theo là có 8 mã thuộc diện hạn chế giao dịch; 5 mã bị đình chỉ giao dịch và 3 mã chậm công bố thông tin BCTC; 2 mã vi phạm pháp luật về thuế và 1 mã có BCTC có ý kiến kiểm toán không phải chấp nhận toàn phần.