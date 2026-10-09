Rõ việc, rõ kết quả

Đảng viên phụ trách hộ

Chi bộ thôn Mã Hồng hiện có 39 đảng viên. Với đặc thù địa bàn vùng cao, việc đưa nghị quyết vào cuộc sống được chi bộ xác định gắn với những nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với từng hộ dân. Bí thư Chi bộ Thào Mí Vừ cho biết, sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn nên chi bộ rà soát các nhóm hộ, phân công đảng viên phụ trách từng khu vực, từng hộ gia đình để việc tuyên truyền, vận động và hỗ trợ Nhân dân được thuận lợi hơn. Việc phân công cụ thể giúp mỗi đảng viên nắm được tình hình của hộ dân, đồng thời thuận lợi trong việc theo dõi kết quả thực hiện các nhiệm vụ của chi bộ.

Mô hình trồng lúa chất lượng cao được đảng viên, Nhân dân xã Nghĩa Thuận tích cực tham gia.

Tại thôn Mã Hồng, nội dung sinh hoạt chi bộ được gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Đảng viên Hùng Văn Sinh là một trong những người thực hiện trước các mô hình mới. Trên diện tích đất của gia đình, anh thử nghiệm trồng cây dược liệu, kết hợp nuôi lợn đen bản địa. Anh Sinh chia sẻ: “Bà con có kinh nghiệm sản xuất nhưng khi đưa giống cây, con mới vào sản xuất thì cần có thời gian để tìm hiểu. Là đảng viên, mình làm trước, có kết quả cụ thể thì bà con sẽ dễ tham khảo, học hỏi”.

Ở thôn Lùng Cúng, nguyên tắc “rõ việc” cũng được cụ thể hóa trong nghị quyết của chi bộ. Bí thư Chi bộ Giàng Mí Vư cho biết, từng nhiệm vụ được xác định gắn với đối tượng thực hiện và kết quả cần đạt. Chi đoàn thanh niên được giao xây dựng mô hình nuôi bò vỗ béo theo hình thức nhốt chuồng. Đoàn viên, thanh niên chủ động trồng cỏ voi, chuẩn bị nguồn thức ăn cho gia súc trong mùa đông.

Cuối năm, kết quả thực hiện được chi bộ đánh giá trên cơ sở những tiêu chí cụ thể như số lượng đàn gia súc, thu nhập của các hộ tham gia mô hình. Bí thư Chi bộ Giàng Mí Vư cho rằng, khi nhiệm vụ được phân công cụ thể, mỗi người có điều kiện phát huy trách nhiệm và chủ động hơn trong thực hiện.

Lực đẩy vùng phên giậu

Cùng với việc ổn định tổ chức sau sáp nhập, cấp ủy, chính quyền xã đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như quản lý đất đai, quy hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Trước yêu cầu đó, cấp ủy xã xác định việc phân công nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện là một trong những giải pháp để nâng cao hiệu quả công việc. Bí thư Đảng ủy xã Thẩm Hữu Thanh cho biết: “Lúc khó không ngồi kêu ca, chỉ bàn giải pháp tháo gỡ. Làm việc gì cũng thực hiện theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”. Theo đó, các nhiệm vụ sau sáp nhập được rà soát, phân công và theo dõi tiến độ. Việc giải quyết giấy tờ cho người dân từng bước được thực hiện ổn định, góp phần hạn chế thời gian chờ đợi và tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Tỷ lệ hộ nghèo của xã từ mức trên 66% những năm trước đã giảm xuống dưới 32%. Kết quả này có sự đóng góp của các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương. Guồng máy dần đi vào hoạt động nhịp nhàng, lề lối làm việc thay đổi, bức tranh kinh tế đã có nhiều khởi sắc.

Tại thôn Phín Ủng, Bí thư Chi bộ Hầu Dầu Lìn là một trong những đảng viên chú trọng phát triển kinh tế gia đình. Từ nguồn vốn vay, anh từng bước mở rộng chăn nuôi, tạo nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Mô hình của gia đình cũng là điển hình để người dân trong thôn tham khảo, lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp.

Từ những mô hình cụ thể, ngày càng có thêm các hộ dân quan tâm đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Gia đình anh Vàng Mí Máy là một ví dụ. Hiện gia đình duy trì khoảng 30 con lợn thịt và 10 con bò. Trong chăn nuôi bò, anh đưa giống bò lai vào nuôi, chú trọng cải thiện thể trạng đàn vật nuôi. Một số con có trọng lượng từ 7 - 8 tạ, khi xuất bán đạt khoảng 90 nghìn đồng/kg hơi, tạo nguồn thu đáng kể cho gia đình.

Những hộ có điều kiện phát triển kinh tế cũng thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật và chia sẻ cách làm với các hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn. Qua đó, tinh thần tương trợ trong cộng đồng được phát huy, góp phần tạo thêm điều kiện để các hộ nghèo cải thiện sinh kế.

Thực tiễn tại xã Nghĩa Thuận cho thấy, khi chi bộ xác định rõ nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm và cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, nghị quyết kịp thời đi vào cuộc sống, diện mạo nơi biên giới có thêm những chuyển biến tích cực.