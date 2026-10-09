Người thay thế MC Quyền Linh trong show ‘Vì bạn xứng đáng’ là chủ chuỗi nhà hàng chả cá nổi tiếng ở TP HCM

Ông chủ thương hiệu chả cá với 6 cơ sở

Sau hơn một thập kỷ gắn bó với “Vì bạn xứng đáng”, MC Quyền Linh đã rời vị trí dẫn dắt chương trình ở mùa phát sóng mới. Người thay thế anh là MC Nguyên Khang.

Theo thông báo của nhà sản xuất, Nguyên Khang đã tham gia ghi hình các tập mới. Anh từng có thời gian ngắn đồng hành với chương trình từ những ngày đầu, trước khi Quyền Linh trở thành người dẫn gắn bó lâu nhất với show từ năm 2015. Nhà sản xuất không công bố lý do thay đổi MC.

Sự trở lại của Nguyên Khang diễn ra trong một giai đoạn anh không chỉ được biết đến với vai trò MC mà còn có một công việc kinh doanh riêng. Nam MC hiện đứng sau chuỗi nhà hàng Chả Cá Đế Vương, chuyên các món chả cá Lã Vọng và những món ăn từ cá, được xây dựng với ý tưởng đưa đặc sản Hà Nội vào thị trường phía Nam.

Theo thông tin trên website của nhà hàng, Chả Cá Đế Vương hiện có 6 cơ sở tại TP.HCM. Thực đơn không chỉ có chả cá mà còn gồm bao tử cá, lẩu cá, cháo cá..., được phục vụ trong một không gian được định vị theo phong cách Hà Nội.

Trong chương trình ‘Quán lạ thành quen’ phát sóng năm 2020, Nguyên Khang từng cho biết có hai yếu tố khiến anh quyết định bước vào lĩnh vực kinh doanh, một là con người và hai là sự liều lĩnh. Nhờ kinh doanh, anh gặp được những cộng sự luôn trách nhiệm với công việc. Ngoài ra, anh cũng muốn có thêm một công việc tạo ra giá trị lâu dài, trong khi nghề MC vốn phụ thuộc nhiều vào lịch chương trình và tuổi nghề.

Ý tưởng về chả cá đến từ một món ăn đặc trưng của Hà Nội. Nguyên Khang muốn đưa chả cá Lã Vọng chuẩn vị thủ đô vào TP HCM, nơi anh sinh sống và làm việc.

Anh thậm chí từng thuyết phục một đầu bếp từ Hà Nội vào TP.HCM để cùng thực hiện ý tưởng. Khi người đầu bếp này thu xếp được công việc và vào TP.HCM, Nguyên Khang mới quyết định bắt tay vào làm.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Chả Cá Đế Vương thuộc sở hữu của CTCP thương mại dịch vụ truyền thông Khang Việt. Công ty thành lập ngày 28/7/2020, trụ sở tại 30/3A Ngô Thời Nhiệm, TP HCM. Công ty đăng ký ngành kinh doanh chính là nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

MC Nguyên Khang và nghệ sỹ Tự Long trong ngày khai trương Chả Cá Đế Vương cơ sở Hà Nội. Ảnh: Chả Cá Đế Vương

Ở thời điểm thành lập, công ty có vốn điều lệ 6 tỷ đồng, trong đó MC Nguyên Khang góp 4,8 tỷ đồng, tương đương 50%. Hai cá nhân còn lại là Nguyễn Tuấn Việt góp 2,88 tỷ đồng, tương đương 30% và Đoàn Thị Phương Khanh góp 1,92 tỷ đồng, tương đương 20%.

Người đại diện pháp luật từ khi công ty thành lập đến nay là Giám đốc Nguyễn Tuấn Việt.

Bán nhà, bán xe để khởi nghiệp nhà hàng

Thực tế, nhà hàng đầu tiên của Nguyên Khang không phải Chả Cá Đế Vương mà là một mô hình kinh doanh hải sản tại Phú Quốc. Theo chia sẻ của Nguyên Khang, mô hình này được anh mở ra vào năm 2017 cùng hai cổ đông khác. Anh chọn Phú Quốc vì đánh giá đảo có tiềm năng du lịch và muốn thử sức ở một lĩnh vực ngoài nghệ thuật.

Thời gian đầu, mô hình hoạt động tương đối thuận lợi. Nguyên Khang từng nói nhà hàng khá đông khách, đặc biệt là các đoàn du lịch. Khi có thời gian rảnh, chính nam MC cũng có mặt tại nhà hàng chạy bàn.

Năm 2020, nhà hàng hải sản Sóng Biển gặp biến cố lớn bởi dịch Covid-19 khiến hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nguyên Khang không có sẵn nguồn tiền lớn để đầu tư và ban đầu tính tới phương án thế chấp tài sản để vay ngân hàng.

Tuy nhiên, dịch bệnh khiến công việc MC bị ảnh hưởng, các show bị gián đoạn. Nếu vay ngân hàng, anh sẽ phải đối mặt với áp lực trả lãi trong khi nguồn thu từ nghề chính không còn ổn định. Cuối cùng, nam MC quyết định bán nhà, bán xe để lấy tiền đầu tư.

Tuy nhiên, dịch bệnh không phải là trở ngại duy nhất mà anh và cộng sự phải đối mặt. Cú sốc lớn nhất xảy ra vào tháng 5/2020. Sau thời gian giãn cách, nhà hàng vừa mở cửa trở lại thì rạng sáng 28/5 xảy ra hỏa hoạn. Theo thông tin được công bố khi đó, đám cháy bắt đầu khoảng 3h và được dập tắt sau khoảng một giờ, khiến phần lớn cơ sở vật chất bên trong nhà hàng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Sau vụ cháy, Nguyên Khang và các cổ đông quyết định dừng mô hình Sóng Biển, không tiếp tục đầu tư nhà hàng ở Phú Quốc. Nam MC cũng nhận ra một bài học quan trọng trong quá trình kinh doanh, đó là khoảng cách địa lý quá xe sẽ khiến việc trực tiếp quản lý nhà hàng gặp khó khăn, bởi “nước xa không cứu được lửa gần”.

Dù thất bại ở nhà hàng Phú Quốc nhưng MC Nguyên Khang không rời bỏ lĩnh vực F&B. Ngược lại, ngay trong 2020, anh chuyển hướng sang một mô hình mà bản thân có thể chủ động hơn về địa điểm và vận hành: nhà hàng chả cá tại TP.HCM.

Theo chia sẻ của Nguyên Khang, mỗi nhà hàng chả cá cần khoản đầu tư khoảng 3-5 tỷ đồng. Thay vì lựa chọn những địa điểm xa trung tâm để giảm chi phí, anh tập trung vào các vị trí thuận tiện tại TP.HCM.

Mô hình Chả Cá Đế Vương cũng từng mở rộng thêm một cơ sở tại Hà Nội, tuy nhiên cập nhật trên Google địa diểm cho thấy cơ sở này đã đóng cửa. Fanpage chính thức của cơ sở đã dừng hoạt động từ năm 2025.

MC Nguyên Khang tên đầy đủ là Đoàn Nguyên Khang, sinh năm 1984, tại TP.HCM.

Trước khi hoạt động trong ngành giải trí, MC Nguyên Khang từng tốt nghiệp loại giỏi ngành Vật lý kỹ thuật Khoa học ứng dụng - Đại học Bách khoa TPHCM. Anh cũng từng đi du học Nhật và sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt.

Song ngay từ khi còn sinh viên, Nguyên Khang đã đi làm MC đám cưới. Công việc tưởng chừng chỉ là làm thêm lại giúp anh dấn thân vào showbiz, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp chuyên nghiệp. Năm 2006, Nguyên Khang lọt top 10 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình của Đài truyền hình TPHCM sau đó là ngôi vị quán quân cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình do VTV tổ chức vào năm 2009.

Dần dần, nam MC phủ sóng dày đặc trên cả sóng truyền hình lẫn đài phát thanh. Anh từng dẫn nhiều chương trình nổi tiếng như Giọng hát Việt, Sing My Song, Hòa âm ánh sáng, Bài hát hay nhất, Cặp đôi vàng, Tuyệt đỉnh song ca, Người nghệ sĩ đa tài, Ai sẽ thành sao, Ngôi sao thiết kế Việt Nam, Chuyên cơ số 6, Vân tay...