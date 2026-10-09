Sẽ đánh giá mức độ tín nhiệm của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 65/2026/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 365/2026/NĐ-CP ngày 23/9/2026 của Chính phủ về kinh doanh xuất, nhập khẩu gạo.

Thông tư quy định nguyên tắc xác định điểm tín nhiệm và cụ thể hóa việc đánh giá đối với các tiêu chí thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương, gồm kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo và kết quả thực hiện chế độ báo cáo, dự trữ lưu thông.

Điểm đánh giá mức độ tín nhiệm của thương nhân được xác định trên cơ sở điểm của các tiêu chí thành phần theo quy định tại Nghị định số 365/2026/NĐ-CP.

Đối với tiêu chí kết quả hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo, tổng điểm là 100 điểm, trong đó 50 điểm đối với thành tích xuất khẩu trong năm và 50 điểm đối với phát triển thị trường.

Thành tích xuất khẩu được xác định theo kết quả xuất khẩu thực tế của thương nhân. Nội dung phát triển thị trường được đánh giá trên cơ sở hoạt động xuất khẩu tại các nhóm thị trường gồm thị trường truyền thống, thị trường thuộc các Hiệp định thương mại tự do và các thị trường khác.

Đối với việc thực hiện chế độ báo cáo, Thông tư quy định trừ điểm trong trường hợp thương nhân báo cáo chậm, báo cáo không đầy đủ, không chính xác hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định.

Đối với dự trữ lưu thông, điểm được xác định căn cứ tỷ lệ dự trữ thực tế của thương nhân so với lượng gạo đã xuất khẩu trong 06 tháng trước đó. Tiêu chí dự trữ lưu thông được đánh giá trong năm và sử dụng điểm trung bình để xác định kết quả cuối cùng.

Sau khi hoàn thành đánh giá, Bộ Công Thương đăng tải danh sách thương nhân theo mức độ tín nhiệm trên Cổng thông tin của Bộ Công Thương theo quy định.

Bên cạnh nội dung đáng chú ý nêu trên, Thông tư quy định chi tiết một số nội dung liên quan đến chỉ định thương nhân đầu mối ký kết và tổ chức thực hiện hợp đồng tập trung; chế độ báo cáo của thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu gạo; và đánh giá mức độ tín nhiệm của thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo.

Thông tư gồm 05 Chương, 18 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2026.