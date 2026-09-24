Đội tuyển nhỏ nhất FIFA ASEAN Cup có gì đặc biệt?

Timor-Leste đứng hạng 201 FIFA, thấp nhất trong số 14 đội tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng FIFA, Timor-Leste là đội tuyển nhỏ nhất tại FIFA ASEAN Cup 2026. Họ đứng thứ 201 thế giới, thấp hơn cả Pakistan hạng 198 và Brunei hạng 194.

Tuy nhiên, danh sách 23 cầu thủ được công bố ngày 20/9 lại cho thấy một hình ảnh khác. Có tới 13 người đang thuộc các CLB ngoài Timor-Leste, trải qua 7 hệ thống bóng đá từ Australia, Bồ Đào Nha, Malta, Croatia, Bắc Ireland đến Indonesia và Malaysia.

Chỉ 9 cầu thủ đang chơi cho các CLB trong nước, trong khi Zion Cruz hiện không có CLB. Với Timor-Leste, đây không đơn thuần là câu chuyện cầu thủ xuất ngoại, mà còn phản ánh cách một nền bóng đá nhỏ mở rộng nguồn tuyển chọn ra ngoài biên giới.

Từ Dili tới châu Âu, Australia

Bốn cầu thủ trong danh sách Timor-Leste hiện chơi bóng tại Australia. Thủ môn Dylan Niski khoác áo Western City Rangers, Jakson Fowler thuộc Valentine FC, Ryan Harris Jom chơi cho Canterbury Bankstown, còn Tristan Xavi Arrarte thuộc Western Sydney Wanderers.

Bồ Đào Nha cũng là một nguồn nhân lực đáng chú ý. João Varudo thuộc AD Bobadelense, Eric Silva chơi cho CD Sesimbra và Claudio Osorio khoác áo Elvas SAD.

Mạng lưới này còn kéo dài tới nhiều nơi khác. Liam Farrugia được đăng ký với Naxxar Lions tại Malta, Vabio Cannavaro thuộc Kamen Podbablje của Croatia, còn Oatnasio da Silva Guterres đang chơi cho Portadown ở Bắc Ireland.

Ở Đông Nam Á, Timor-Leste cũng có ba cầu thủ thi đấu ngoài quê nhà. Paulo Gali Freitas khoác áo Madura United tại Indonesia, trong khi João Pedro và Zenivio Mota chơi ở Malaysia cho Kuching FC và Damansara United.

Nhìn trên bản đồ, một đội tuyển nhỏ đang kết nối cầu thủ từ Dili tới Australia, châu Âu và Đông Nam Á. Đây là cấu trúc khá khác với hình dung quen thuộc về Timor-Leste, nơi giải quốc nội chưa đủ mạnh để trở thành nguồn cung cấp duy nhất cho đội tuyển.

Tuy nhiên, số lượng cầu thủ chơi ở nước ngoài không đồng nghĩa chất lượng lập tức được nâng lên. Phần lớn những cái tên này chưa thi đấu ở các giải hàng đầu, vì vậy việc có 13 cầu thủ ngoài lãnh thổ chưa thể biến Timor-Leste thành một thế lực mới của Đông Nam Á.

Giá trị lớn hơn nằm ở môi trường họ được tiếp xúc. Cầu thủ tập luyện và thi đấu tại Australia, Bồ Đào Nha hay Bắc Ireland có thể mang về những trải nghiệm khác về thể chất, chiến thuật và tính chuyên nghiệp, sau đó kết hợp với nhóm trưởng thành từ bóng đá trong nước.

So với nhiều nền bóng đá Đông Nam Á có lịch sử phát triển lâu hơn, hệ thống của Timor-Leste vẫn đang trong giai đoạn xây dựng.

Oatnasio là một ví dụ đáng chú ý. Anh ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Brunei ở lượt về vòng play-off ASEAN Cup 2026, trận đấu giúp Timor-Leste thắng chung cuộc 6-1 và giành quyền vào vòng bảng. Claudio Osorio, một cầu thủ khác trưởng thành trong môi trường bóng đá ngoài Timor-Leste, cũng ghi bàn ở trận đó.

Những dấu hiệu này cho thấy việc mở rộng nguồn tuyển chọn đã bắt đầu tạo tác động trên sân. Dù vậy, khoảng cách từ những trận thắng Brunei tới khả năng cạnh tranh thường xuyên với nhóm mạnh nhất Đông Nam Á vẫn còn lớn.

Cách một nền bóng đá nhỏ tìm đường phát triển

Timor-Leste có lý do để phải nhìn ra bên ngoài. Liên đoàn bóng đá nước này mới được thành lập năm 2002, cùng năm quốc gia giành độc lập, và gia nhập FIFA vào năm 2005.

So với nhiều nền bóng đá Đông Nam Á có lịch sử phát triển lâu hơn, hệ thống của Timor-Leste vẫn đang trong giai đoạn xây dựng. FIFA cũng xem đây là một trong những quốc gia bóng đá trẻ nhất thế giới.

Trung tâm kỹ thuật của liên đoàn tại Dili được phát triển với khoản đầu tư 1,85 triệu USD từ chương trình FIFA Forward. Đây là một phần trong kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và cải thiện điều kiện tập luyện cho cầu thủ trong nước.

Trong khi chờ hệ thống đào tạo nội địa phát triển, việc tìm kiếm cầu thủ đang sống hoặc thi đấu ở nước ngoài là lựa chọn thực tế. Cách làm này giúp Timor-Leste mở rộng nguồn nhân lực thay vì chỉ phụ thuộc vào một giải quốc nội có quy mô hạn chế.

Chiến lược đó không xa lạ với bóng đá Đông Nam Á. Philippines từng dựa nhiều vào cộng đồng cầu thủ ở châu Âu, trong khi Indonesia những năm gần đây khai thác mạnh nhóm cầu thủ có gốc gác Indonesia trưởng thành tại Hà Lan và nhiều nền bóng đá châu Âu.

Timor-Leste từng chạm trán tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup.

Timor-Leste đang đi theo hướng tương tự nhưng ở quy mô khác. Họ chưa có những cầu thủ từ Bundesliga, Ligue 1 hay Eredivisie như Indonesia, nhưng cách tiếp cận vẫn giống nhau: mở rộng đội tuyển bằng nguồn cầu thủ bên ngoài biên giới.

FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt với Timor-Leste. Đội nằm ở bảng B Division 2 cùng Myanmar và Campuchia, mở màn bằng trận gặp Myanmar tại Mong Kok Stadium ngày 24/9.

Giám đốc đội tuyển João Maneco từng nhấn mạnh rằng kết quả tại FIFA ASEAN Cup ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng FIFA của Timor-Leste. Với một đội tuyển đang đứng thứ 201 thế giới, mỗi chiến thắng đều có ý nghĩa trong nỗ lực cải thiện vị thế.

Đó mới là thước đo phù hợp với Timor-Leste lúc này. Họ chưa cần chứng minh rằng việc có cầu thủ trải khắp thế giới đã biến đội tuyển thành một thế lực mới, mà cần cho thấy mạng lưới ấy có thể giúp thu hẹp khoảng cách với Myanmar, Campuchia và phần còn lại của khu vực.

Một đội tuyển hạng 201 FIFA khó thay đổi vị thế chỉ sau một giải đấu. Nhưng danh sách gồm cầu thủ từ Dili, Australia, Bồ Đào Nha, Malta, Croatia, Bắc Ireland, Indonesia và Malaysia cho thấy rõ con đường Timor-Leste đang lựa chọn: khi nguồn lực trong nước còn hạn chế, phạm vi tìm kiếm cầu thủ không nhất thiết cũng phải nhỏ.