Vận động viên Việt Nam nôn, không thể lên bục nhận HCĐ

Phạm Thị Bích Ngọc nôn ngay sau khi cùng Trần Thị Tú Uyên về đích ở vị trí hạng ba tại khu chèo thuyền Nagaragawa, Kaizu, Gifu, Nhật Bản với thành tích 7 phút 2 giây 68. "Cảm xúc đầu tiên của tôi khi thi xong là rất mệt. Nhưng tôi và đồng đội đã cố gắng để giành huy chương đồng nên rất vui. Đến giờ, tôi vẫn đang rất run và không nghĩ mình có huy chương ngay lần đầu dự ASIAD", Bích Ngọc chia sẻ.

Bích Ngọc và Tú Uyên hoàn thành 500 m đầu tiên trong 1 phút 41 giây 49, 500 m thứ hai trong 1 phút 44 giây 72, cần thêm 1 phút 47 giây 59 để cán mốc 1500 m và mất thêm 1 phút 48 giây 88 để về đích ở cự ly 2000 m.

Do khu vực này chịu ảnh hưởng của bão và mưa lớn, ban tổ chức ASIAD 20 đã quyết định thu gọn lịch thi đấu rowing từ 5 ngày xuống chỉ còn hai là 23 và 24/9. Đây là lần đầu tiên ở ASIAD, do ảnh hưởng của thiên tai, lịch thi đấu môn rowing bị rút ngắn hơn 65% so với số ngày thi đấu quy định trong điều lệ. Các đoàn đều không đồng tình với sự điều chỉnh trên, nhưng quyết định vẫn được đưa ra vì an toàn.

Bích Ngọc không thể lên nhận huy chương và Tú Uyên phải lên bục nhận giải một mình. Vận động viên 22 tuổi ra dấu nửa trái tim để tri ân người đồng đội. Ban đầu, Tú Uyên từ chối đeo huy chương vì thiếu đồng đội. "Tôi rất lo lắng khi thấy Ngọc bị sốc và quá mệt. Tôi cũng đã động viên bạn, nhưng Ngọc không chịu được nữa. Tôi rất buồn khi hai người không thể cùng nhau lên nhận huy chương", tay chèo sinh năm 2004 cho biết.

Bích Ngọc lộ rõ vẻ mệt mỏi, kiệt sức và phải nhờ đến sự hỗ trợ của bác sĩ Lương Đông Quang. "Tôi rất tiếc vì không thể đứng trên bục nhận huy chương. Nhưng không sao, vì có huy chương đã là hạnh phúc lắm rồi. Tôi không biết nói gì thêm, chỉ biết cảm ơn Uyên đã cố gắng hết mình", Bích Ngọc bày tỏ cảm xúc.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20, ông Nguyễn Hồng Minh (áo trắng) chúc mừng và hỏi thăm cũng như động viên hai tay chèo.

Sau khi hồi phục, Bích Ngọc mới có thể nhận huy chương. Cô nắm chặt tay Tú Uyên.

Tú Uyên cười tươi, Bích Ngọc xúc động khi chụp ảnh lưu niệm cùng Joseph Donnelly, chuyên gia người Australia đang làm việc cho rowing Việt Nam (bên trái ngoài cùng) và bà Dương Thị Hồng Hạnh, Phụ trách các bộ môn đua thuyền Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (bên phải ngoài cùng).

Nam Giang