Đinh Văn Tâm tiếc nuối vì 'lỡ hẹn' với tấm HCV ASIAD 2026

Sáng 24.9, Đinh Văn Tâm bước vào trận chung kết với quyết tâm cao khi đối đầu Ou Jiaming, võ sĩ được đánh giá rất cao của Trung Quốc. Ở hiệp đầu tiên, Tâm chủ động tấn công, tìm kiếm cơ hội ghi điểm. Tuy nhiên, Ou Jiaming vẫn giành phần thắng 2-1.

Văn Tâm nhận thưởng nóng từ Đoàn Thể thao Việt Nam sau khi giành HCB. Ảnh: Bùi Lượng

Sang hiệp 2, võ sĩ Trung Quốc kiểm soát thế trận tốt hơn và giành chiến thắng 5-0. Chung cuộc, Ou Jiaming thắng 2-0 về số hiệp, với tổng điểm 7-1, qua đó giành HCV. Đinh Văn Tâm nhận HCB.

Sau trận đấu, Văn Tâm không giấu được sự tiếc nuối, đặc biệt với những diễn biến ở hiệp đầu tiên. Võ sĩ Việt Nam cho rằng mình đã có thời điểm thi đấu lấn lướt và tạo được nhiều tình huống ghi điểm nhưng không được như kỳ vọng.

“Em đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này. Ở hiệp một, em cảm giác mình thi đấu lấn lướt và có nhiều tình huống ghi điểm, nhưng điểm số không được ghi nhận như em nghĩ. Khi hiệp đấu kết thúc, em còn tưởng mình đã thắng”, Văn Tâm chia sẻ.

Võ sĩ 21 tuổi nói thêm: “Sang hiệp 2, đối thủ làm tốt hơn em và kiểm soát trận đấu. Em vẫn còn tiếc nuối về hiệp một, nhưng chung cuộc em đã thua đối thủ”.

Tấm HCB càng có ý nghĩa khi Văn Tâm đã gặp vấn đề về dây chằng và đau cả hai chân sau trận bán kết ngày 23.9. Dù vậy, võ sĩ người dân tộc Hrê vẫn nỗ lực thi đấu đến cùng.

“Em rất buồn vì không thể giành chiến thắng. Em đã từng thắng đối thủ này một lần nhưng hôm nay em không làm được điều đó. Em xin lỗi mọi người. Hôm nay em đã rất cố gắng nhưng không thể giành chiến thắng”, Văn Tâm bày tỏ.

Sinh năm 2005 tại một xã miền núi của Quảng Ngãi, Văn Tâm bén duyên với wushu từ năm 12 tuổi.

Xuất thân trong gia đình khó khăn, Văn Tâm sớm hình thành ý chí vượt khó và kiên trì theo đuổi nghiệp võ. Việc thường xuyên phải ép cân để phù hợp với từng hạng đấu cũng là thử thách lớn trong quá trình thi đấu.

Trước HCB ASIAD 2026, Đinh Văn Tâm từng giành HCĐ tán thủ hạng 52kg tại Giải vô địch thế giới 2023, HCV Giải vô địch châu Á 2024, cùng nhiều HCV tại các giải trẻ thế giới, châu Á và Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Mới đây, Văn Tâm đã giành HCV hạng cân 52kg nam nội dung tán thủ tại Sanda World Cup 2026, diễn ra ở Ma Cao (Trung Quốc) hồi tháng 5.