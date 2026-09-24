Ba cô gái Vàng mở màn ASIAD 20

Các vận động viên kata nữ nhận Huy chương vàng tại ASIAD 20. Ảnh: Bùi Lượng

Tại kỳ Đại hội này, các vận động viên Việt Nam chịu áp lực không nhỏ trước mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch từng giành được cách đây bốn năm. Hơn thế, đội tuyển kata nữ đang trải qua giai đoạn chuyển giao thế hệ.

Bước vào giải với tư cách đương kim vô địch, các vận động viên chịu áp lực không nhỏ, trước mục tiêu bảo vệ ngôi hậu từng giành được cách đây bốn năm. Nguyễn Ngọc Trâm còn là cô em út dưới sự chỉ dẫn của "nữ hoàng kata" một thời Nguyễn Hoàng Ngân. Giờ cô đã trở thành chị cả, dìu dắt hai đàn em Hoàng Thị Thu Uyên và Bùi Ngọc Nhi tiếp nối truyền thống.

Sân chơi châu lục giờ cũng khắc nghiệt hơn, khi có tới tám nước tham dự, gấp hai lần so trước đây. Chính sự quyết tâm đã giúp đội tuyển kata vượt qua Nepal ở tứ kết, đánh bại đội thường xuyên giành Huy chương vàng karate tại các kỳ ASIAD là Đài Loan (Trung Quốc), và rồi chinh phục được cả năm trọng tài để giành chiến thắng tuyệt đối trước Iran.

"Trước khi vào chung kết, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cùng đồng đội. Dù bị sưng gối, nhưng khi vào thi đấu, tôi đã rất tập trung. Lúc đi xong bài phân quyền, tất cả đều rất xúc động và tin tưởng sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi rất tự hào và hãnh diện là những vận động viên đầu tiên giành Huy chương vàng cho Đoàn Thể thao Việt Nam. ASIAD 20 là đấu trường quan trọng nhất mà chúng tôi chuẩn bị cho năm nay. Đây là chiến thắng không chỉ riêng cho đội karate Việt Nam mà còn dành cho cả người hâm mộ Việt Nam", Nguyễn Ngọc Trâm chia sẻ.

Huy chương vàng "mở hàng" ở các kỳ Đại hội luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Nó cởi bỏ áp lực và tiếp thêm động lực cho cả đoàn hướng tới chỉ tiêu giành tối thiểu bốn Huy chương vàng. Hơn thế, đây là lần đầu tiên một đội tuyển thể thao Việt Nam có hai lần vô địch liên tiếp ở hai kỳ ASIAD gần đây. Chúng ta chưa có bất kỳ đội tuyển nào làm được điều này.

Ngoài tấm Huy chương vàng đồng đội nữ, Bùi Ngọc Nhi cũng giành được Huy chương đồng kata cá nhân. Ở lứa tuổi 19 và 20, cả Nhi và Uyên đều hướng tới những chặng đường rộng mở. Với thế hệ vận động viên trẻ, chuyến hành trình giờ mới thật sự bắt đầu