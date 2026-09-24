Chuyện cảm động về võ sĩ Việt Nam nén đau, giành HCB ASIAD

HLV Phan Quốc Vinh đánh giá cao ý chí và sự nỗ lực của Văn Tâm. Ảnh: Hoàng Hiệp.

"Tâm chưa đạt 100% thể trạng, nhưng tinh thần của em quá quật cường. Ban huấn luyện và bác sĩ rất quan tâm cũng như hay hỏi thăm. Nhưng Tâm cứ gặp thầy là lại đi thẳng, không đi tập tễnh. Chỉ cần thầy quay mặt đi, em lại tập tễnh", HLV Quốc Vinh chia sẻ về việc Văn Tâm nén đau thi đấu.

Ở trận chung kết thua Ou Jiaming của Trung Quốc 0-2 tại trung tâm võ thuật Aichi, Nhật Bản, hai bên đầu gối của Văn Tâm quấn kín băng.

"Tâm lúc nào cũng lo ban huấn luyện thấy mình đau sẽ không cho thi đấu tiếp. Bất kỳ ai hỏi, em cũng trả lời mình không sao, vẫn bình thường và vẫn thi đấu được. Tâm luôn động viên các thầy và thường nói: 'Thầy yên tâm, em đánh được'. Tất nhiên, chúng tôi vẫn phải căn cứ vào thể trạng để cân nhắc việc có cho vận động viên thi đấu tiếp hay không. Chúng tôi không chỉ dùng một vận động viên cho chỉ một giải đấu. Tâm còn trẻ, còn cả tương lai và còn nhiều cơ hội", HLV sinh năm 1984 nói thêm.

"Ban huấn luyện hiểu rõ sự quyết tâm của Tâm, nên đã xây dựng chiến thuật để hạn chế điểm yếu ở những vị trí em đang đau. Cũng rất may khi đối thủ không khai thác vào những điểm yếu đó. Tâm đau từ bán kết, nhưng sau khi thắng trận này, em nói với tôi: 'Thầy ơi, mai vẫn chiến tiếp, vẫn phải đi đến cùng'", HLV Quốc Vinh cho biết.

"Wushu Việt Nam vẫn có những cá nhân xuất sắc. Đừng nghĩ đây là môn của Trung Quốc, nên vận động viên Việt Nam cứ gặp những đối thủ của quốc gia này là thua. Tâm đã thua, nhưng vận động viên Trung Quốc thắng em ấy cũng không dễ. Nhiều vận động viên nước khác cũng hâm mộ Tâm lắm đấy! Từ trước đến nay, tôi thấy Tâm toàn diện nhất nội dung tán thủ. Kỹ thuật, chiến thuật, bản lĩnh và thể lực của em đều rất tốt", ông đánh giá.

Bảng điểm chung kết wushu tán thủ 56 kg nam. Đồ họa: ASIAD 20.

"Tôi rất buồn vì đã cố gắng để vào chung kết nhưng không giành được huy chương vàng. Gối tôi rất đau, nhưng vẫn quyết tâm vì màu cờ sắc áo. Tôi thực sự xin lỗi người hâm mộ và gia đình vì không có huy chương vàng. Tôi rất tiếc!", Văn Tâm cho hay.

"Trong hiệp 1, tôi đấu hay hơn đối thủ. Hiệp 2, tôi và bạn ấy chơi ngang cơ. Tới hiệp 3, đối thủ điều tiết và làm tốt hơn tôi. Hôm nay, trọng tài chấm điểm chưa được chuẩn lắm và tôi thi đấu cũng không thực sự tốt, đặc biệt là các đòn vật. Nếu muốn thắng đối thủ Trung Quốc, phải vật thật nhiều và thật tốt!", võ sĩ 21 tuổi nói tiếp.

Trên hành trình vào chung kết, Văn Tâm lần lượt thắng Baylon Carlos Junior của Philippines ở vòng 1/8, Amin Ullah của Pakistan ở tứ kết và Sinaga Fereddy của Indonesia ở bán kết, cùng với tỷ số 2-0. Đây là kỳ ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp của võ sĩ 21 tuổi. Trước đó, Văn Tâm từng giành HCV hạng 52 kg tại giải wushu châu Á 2024 và cúp tán thủ thế giới 2025.