Kỷ lục gia thi ăn thế giới đột ngột qua đời ở tuổi 49, nguyên nhân khiến nhiều người xót xa

Liên đoàn Ăn thi đấu Chuyên nghiệp Mỹ (MLE) đã xác nhận thông tin này vào ngày 23/9, dù phía gia đình không công bố chi tiết về căn bệnh ông mắc phải.

Thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2006 đến 2018 và được vinh danh tại Sảnh Danh vọng MLE, Janus từng vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng thế giới, chỉ đứng sau Joey Chestnut. Tên tuổi của ông gắn liền với các kỷ lục thế giới về thi ăn tốc độ ở nhiều nội dung như mì ramen, bánh tiramisu, sushi nigiri, và thậm chí là kỷ lục tiếng ợ hơi dài nhất.

Tim Janus qua đời ở tuổi 49 sau thời gian chiến đấu với bệnh ung thư. Ảnh: Shea Communications

Tại cuộc thi ăn xúc xích danh tiếng Nathan’s Hot Dog Eating Contest ở New York, ông từng giành ngôi á quân năm 2010 và giải ba năm 2014. Ngoài các giải đấu ẩm thực, ông cùng Joey Chestnut từng lập đội tham gia chương trình truyền hình thực tế "The Amazing Race" mùa 30 (năm 2017) và dừng bước ở vị trí thứ 5.

Trên đấu trường, Janus luôn gây ấn tượng với phong cách vẽ mặt nạ chiến binh kiểu Viking, lấy cảm hứng từ niềm đam mê môn đô vật biểu diễn thời thơ ấu.

Trả lời chuyên trang ẩm thực Food Republic năm 2015, ông khẳng định bản thân không ngại bất kỳ thử thách nào, sẵn sàng ăn cả một cuộn tiền xu nếu điều đó giúp lập kỷ lục thế giới vì muốn "nếm thử mọi thứ trên đời ít nhất một lần".

Dù cống hiến hết mình cho các giải đấu, Janus cũng nhận thức rõ về mặt trái của bộ môn này. Năm 2016, ông từng bày tỏ sự trăn trở về việc nạp năng lượng cực đoan có thể tạo áp lực quá lớn lên hệ tiêu hóa và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe lâu dài, bởi "mỗi người chỉ có một cơ thể duy nhất".

Năm 2018, sau khi giải nghệ, Janus đã xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển vào Ngành Ngoại giao Mỹ. Tuy nhiên, kế hoạch chuyển hướng sự nghiệp đành dang dở khi ông phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo.

Tưởng nhớ về ông, cựu kỷ lục gia thi ăn hàu Crazy Legs Conti – một người bạn thân lâu năm – chia sẻ rằng Janus là một người độc đáo, tài năng, luôn theo đuổi đam mê bất chấp định kiến xã hội và đã sống trọn vẹn theo cách riêng của mình.