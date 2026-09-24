Gyökeres phát tín hiệu rời Arsenal, Milan và Juventus lập tức nhập cuộc

Theo các nguồn tin từ Italia, Gyökeres không hài lòng với thời lượng thi đấu dưới thời HLV Mikel Arteta. Kai Havertz đang được ưu tiên cho vị trí trung phong, khiến tân binh người Thụy Điển phải thường xuyên bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị.

Không chỉ hai đội bóng hàng đầu Serie A, phía Gyökeres còn được cho là đã liên hệ với Al Ahli và Al Ittihad. Việc xuất hiện nhiều điểm đến tiềm năng cho thấy cầu thủ 28 tuổi đang cân nhắc các phương án nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên hơn.

Gyökeres đứng trước tương lai bất định tại Arsenal

Arsenal hiện không chủ động đưa Gyökeres lên thị trường chuyển nhượng. Dù vậy, tình hình có thể thay đổi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 nếu đội bóng thành London tìm được phương án thay thế phù hợp. Lập trường này đồng nghĩa khả năng chia tay Emirates sẽ phụ thuộc đáng kể vào kế hoạch bổ sung nhân sự của Arsenal.

Gyökeres chuyển đến Arsenal từ Sporting CP vào năm 2025 với tổng mức phí khoảng 67 triệu euro, bao gồm các khoản phụ phí. Ở mùa giải đầu tiên, tiền đạo này ghi 14 bàn tại Premier League và có tổng cộng 21 pha lập công trên mọi đấu trường, góp phần giúp đội bóng giành chức vô địch quốc gia và vào chung kết Champions League. Dù sở hữu hiệu suất ghi bàn đáng chú ý, vị trí của Gyökeres trong đội hình mùa này đang trở thành vấn đề.

Gyökeres có thể chia tay Arsenal trong kỳ chuyển nhượng tháng 1

Việc phải cạnh tranh với Havertz khiến tương lai tại Emirates xuất hiện nhiều dấu hỏi. Các cuộc tiếp xúc giữa đại diện Gyökeres với Milan và Juventus mới chỉ ở giai đoạn sơ bộ, chưa có dấu hiệu cho thấy một thỏa thuận chuyển nhượng sắp được hoàn tất.

Từ nay đến kỳ chuyển nhượng tháng 1, thời lượng thi đấu và vai trò của chân sút Thụy Điển sẽ là những yếu tố có thể tác động trực tiếp đến quyết định của các bên. Với Arsenal, bài toán giữ Gyökeres hay tìm phương án thay thế cũng sẽ phụ thuộc vào kế hoạch nhân sự trong phần còn lại mùa giải.