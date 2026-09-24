U16 Việt Nam thua đậm Australia ở Trung Quốc

Sau những phút đầu chơi thận trọng, U16 Việt Nam dần tự tin và tổ chức được nhiều đợt lên bóng có nét. Phút 19, từ một tình huống phản công, Văn Cảnh xâm nhập vòng cấm và có cơ hội dứt điểm nhưng bị hậu vệ Australia cản phá. Chỉ một phút sau, từ quả phạt góc, Trung Anh bật cao đánh đầu vào góc xa, mở tỷ số 1-0 cho U16 Việt Nam.

U16 Australia tận dụng một tình huống mất bóng của U16 Việt Nam để gỡ hòa 1-1 ở phút 28. Đến phút 34, đội bóng trẻ xứ chuột túi phản công và có tình huống căng ngang khiến Minh Quang phản lưới nhà. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về U16 Austrlia.

U16 Việt Nam nhập cuộc rất tự tin. Ảnh: VFF

Bước sang hiệp hai, Australia nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 56 sau một tình huống U16 Việt Nam mất bóng ở khu vực giữa sân. Đến phút 66, Australia được hưởng phạt đền sau tình huống Minh Hoàng phạm lỗi trong vòng cấm, qua đó nâng cách biệt lên 4-1.

Phút 71, từ một tình huống phản công, Trung Anh căng ngang để Minh Nhật băng vào dứt điểm, rút ngắn tỷ số xuống 2-4. Đến phút 83, U16 Việt Nam được hưởng phạt đền sau khi Tuấn Kiệt bị phạm lỗi trong vòng cấm, nhưng Minh Nhật không thể đánh bại thủ môn Australia trên chấm 11m. Chung cuộc, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nhận thất bại 2-4 trước U16 Australia.

Theo lịch thi đấu, U16 Việt Nam tiếp tục gặp chủ nhà U16 Trung Quốc vào ngày 27/9, trước khi khép lại giải đấu bằng trận gặp U16 Kyrgyzstan ngày 30/9.