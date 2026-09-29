Thiệt hại do lũ lụt tại Thái Lan ước tính hơn 320 triệu USD

Khu Rom Klao, quận Lat Krabang, Bangkok ngập nặng trưa 26/9. (Ảnh: Trang Nhung/TTXVN)

Lũ lụt có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế Thái Lan ít nhất 11 tỷ baht (327 triệu USD) trên toàn quốc, và con số này có khả năng sẽ tăng lên nếu tình hình không được cải thiện.

Đây là ước tính của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Aat Pisanwanich, thuộc Khoa Kinh tế của Đại học Rangsit, Thái Lan.

Trong một nhận định, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Pisanwanich cho rằng lũ lụt dự kiến sẽ làm giảm 0,3 điểm phần trăm mức tăng trưởng GDP của Thái Lan trong năm nay, khiến tốc độ tăng trưởng xuống còn 2,1%, đồng thời làm giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm mức tăng trưởng của quý 3/2026.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Pisanwanich cho biết thêm rằng thủ đô Bangkok và khu vực phía Đông có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là các doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ, trong khi ngành công nghiệp và nông nghiệp tại các khu vực khác cũng sẽ chịu thiệt hại.

Trong khi đó, Đại học Phòng Thương mại Thái Lan cũng đưa ra ước tính thiệt hại kinh tế đối với riêng thủ đô có thể lên tới khoảng 7 tỷ baht; và tổng thiệt hại trên toàn quốc là khoảng 12,3 tỷ baht.

Thủ đô Bangkok nằm trong số 41 tỉnh thành trên toàn quốc Thái Lan bị ảnh hưởng bởi lũ lụt kể từ ngày 16/9; đợt thiên tai đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến hơn 580.000 hộ gia đình./.