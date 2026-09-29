Cô gái Nhật phải lòng anh nông dân Việt, về Đà Lạt trồng cà phê

Miwa thành đôi với Quang Huy sau khi đến nông trại anh tham quan, làm thực tập sinh.

Một buổi sáng tháng 9 ở Đà Lạt, trời se lạnh, vợ chồng Nguyễn Quang Huy (sinh năm 1996) và Miwa Fujimori (sinh năm 1995) thức dậy sớm như mọi ngày, tất bật với các công việc ở nông trại HuyEco Coffee and Culture.

Bà chủ người Nhật Bản thành thạo cắt tỉa cành, sơ chế hạt cà phê hay thu hoạch hồng làm hồng sấy khô. Khi có khách đăng ký tour du lịch canh nông về cà phê Việt của nông trại, cô cũng gây ấn tượng với phong cách trò chuyện thân thiện, nhiệt tình.

Nói với Tri Thức - Znews , Miwa cho biết cuộc sống hiện tại là điều cô không hề nghĩ tới khi lần đầu tiên đến Đà Lạt du lịch năm 2024.

"Từ một vị khách đến thăm nông trại của Huy, tôi lại hẹn hò, kết hôn rồi cùng anh quản lý như bây giờ. Duyên số thật là điều thú vị", cô chia sẻ.

Mối tình xuyên biên giới

Lần đầu gặp gỡ, Quang Huy đã dành nhiều sự chú ý cho vị khách Nhật Bản đặc biệt. Cô dễ mến, chuẩn bị rất nhiều câu hỏi và quan tâm tới dự án cà phê bền vững mà anh đang thực hiện. Trong khi đó, Miwa nghĩ anh hẳn là kiểu người luôn bận rộn và chăm chỉ.

Sau khoảng hơn nửa năm, Miwa liên hệ lại với Huy, bày tỏ sự quan tâm đến chương trình thực tập sinh liên quan đến trồng và sản xuất cà phê. Cả hai có 2 tuần làm việc trực tiếp tại nông trại và tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Nhiều tối, chàng trai Việt và cô gái Nhật nhâm nhi ly bia, trò chuyện về công việc trang trại và những điều vụn vặt thường ngày.

"Tôi nhớ thời điểm đó là mùa mưa ở Đà Lạt, công việc diễn ra rất chậm và khó khăn. Nhưng Miwa vẫn quyết tâm làm việc và luôn nở nụ cười", Huy kể.

Huy cầu hôn Miwa trong chuyến đi Nhật Bản.

Không muốn chôn giấu cảm xúc của mình thêm, Huy quyết định tỏ tình sau kỳ thực tập và nhận được cái gật đầu từ Miwa.

Dù tiếng Anh đều không tốt, hai người bằng cách nào đó vẫn hiểu được ý tứ đối phương và tận dụng nhiều cách khác nhau để giao tiếp, từ ứng dụng dịch thuật đến ngôn ngữ hình thể. Văn hóa Việt - Nhật khác biệt nhưng cũng có nhiều điểm tương đồng, cả hai vì thế không gặp quá nhiều trở ngại khi hẹn hò.

Với chàng trai Việt, kỷ niệm khiến anh nhớ nhất là chuyến đi tham quan mô hình canh tác cà phê ở Lào, cũng là ngày sinh nhật anh. Miwa đã cùng anh đi từ quê nhà ở Phú Yên (nay là Đắk Lắk) đến Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Kon Tum, Paksong (Lào) rồi trở về Măng Đen. Cô cũng tự đi chợ mua trái cây, chuẩn bị bánh sinh nhật và cùng anh đón tuổi mới.

"Tôi thực sự bất ngờ bởi sự chu đáo và tận tình của cô ấy", anh bày tỏ.

Hôn lễ của cặp đôi tổ chức vào tháng 7 vừa qua.

Ngày Huy giới thiệu bạn gái, bố mẹ anh ngỡ ngàng bởi cậu con trai "suốt ngày ở nông trại tít trên núi cao" lại có người yêu ngoại quốc. Gia đình Miwa thậm chí bất ngờ hơn, khi cô con gái chưa bao giờ tỏ ra muốn kết hôn lại thỏ thẻ muốn về Việt Nam làm dâu.

"Thấy tôi quyết tâm, họ cũng vui mừng và ủng hộ tôi", Miwa kể.

Ngày 10/7 vừa qua, cặp đôi Việt - Nhật tổ chức hôn lễ tại Tuy Hòa. Trước đó vào tháng 2, Huy cầu hôn Miwa ở thành phố cảng Yokohama (Nhật Bản). Cả hai lang thang khắp thành phố, anh để bạn gái chọn chiếc nhẫn yêu thích rồi ngỏ lời cầu hôn.

Trong đám cưới ở Việt Nam, Huy dành nhiều công sức chuẩn bị hôn lễ đầy đủ nghi thức theo truyền thống. Anh muốn thông qua lễ kết hôn để chia sẻ cho gia đình vợ hiểu thêm về văn hóa địa phương và yên tâm khi cho con gái lấy chồng xa nhà.

Tâm huyết với cà phê sạch

Quang Huy tốt nghiệp ngành Nông học tại Đại học Nông Lâm TP.HCM. Sau khi ra trường, anh chủ yếu gắn bó với nông nghiệp, từ làm nông dân cho đến nhà sản xuất, kinh doanh liên quan tới cà phê. Chàng trai Phú Yên mong muốn nâng cao giá trị nông sản và sinh kế của nông dân dựa trên nguyên tắc giảm hóa chất trong canh tác, hướng đến canh tác hữu cơ.

Với Huy, điều khó khăn nhất vẫn là đầu ra, đặc biệt khi anh áp dụng tiêu chuẩn cao cho sản phẩm. Cà phê "sạch" với anh là canh tác hướng hữu cơ, không hóa chất và sản xuất cà phê với chất lượng cao, quả chín 100%, theo quy trình "from farm to cup" ("từ nông trại đến tách cà phê" - quy trình kiểm soát khép kín và minh bạch từ khâu trồng trọt, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, rang xay cho đến khi pha chế thành phẩm phục vụ người thưởng thức).

"Tuy nhiên sau nhiều năm hỗ trợ nông dân địa phương chuyển đổi canh tác bền vững, tôi dần học được những nỗi lo đời thường của nông dân nên tiêu chí có phần dung hòa hơn, song vẫn theo một lộ trình nhiều năm để đạt được mục tiêu hướng đến", anh nói.

Vợ chồng Quang Huy hiện tập trung làm cà phê ở Đà Lạt.

Hiện, vợ chồng Huy - Miwa đang hỗ trợ thu mua cà phê của một số nông dân canh tác theo hướng hữu cơ, đặt mục tiêu đưa cà phê Việt đi xa hơn ở thị trường quốc tế, đặc biệt là Nhật Bản. Cặp đôi cũng kỳ vọng có thể mở một cửa hàng cà phê ở Nhật để quảng bá văn hóa cà phê và giới thiệu cà phê chất lượng cao, bền vững của Việt Nam.

Theo Miwa, cà phê Việt Nam nếu được chăm chút kỹ lưỡng trong quá trình trồng trọt và chế biến sẽ mang lại hương vị tuyệt hảo. Vì yêu thích sự giản đơn để làm nổi bật hương vị nguyên bản của hạt cà phê, vợ chồng cô chủ trương hạn chế các công đoạn chế biến cầu kỳ hay can thiệp quá mức.

Miwa hiện cũng đi lại giữa hai nước song thời gian chủ yếu vẫn ở Việt Nam. Từng làm chuyên viên quản lý chất lượng sản phẩm chocolate cho một công ty đa quốc gia có trụ sở ở Bỉ, cô vận dụng kinh nghiệm hỗ trợ chồng trong việc vận hành nông trại và nghiên cứu sản phẩm, tiếp cận thị trường Nhật Bản.

"Tôi có mặt ở đây hôm nay là vì tôi đã chọn làm điều mình thực sự yêu thích, thay vì chạy theo những tiêu chuẩn hay đánh giá của người khác. Tôi hy vọng bản thân sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần này trong tương lai", cô chia sẻ.

Mai An