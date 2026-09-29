Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố toàn cầu

Thành phố Đà Nẵng đang thu hút mạnh đầu tư và nhân tài.

Vươn ra thị trường quốc tế

Nhiều doanh nghiệp Việt đang nỗ lực “Go Global” - vươn ra thị trường quốc tế, để mở rộng dư địa tăng trưởng. Đáng chú ý, xu hướng này hiện không chỉ giới hạn ở các tập đoàn, mà còn là cơ hội rộng mở cho cả những doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.

Theo các chuyên gia tại Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng-SURF 2026, mặc dù Việt Nam có thị trường nội địa giàu tiềm năng, nhưng dưới góc nhìn của các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế, một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo muốn bứt phá bắt buộc phải có sản phẩm đủ sức cạnh tranh và vươn ra thị trường quốc tế.

Ông James Tan, Quản lý đối tác Quỹ đầu tư mạo hiểm Quest Ventures cho rằng: “Một doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo chỉ giải quyết bài toán nội địa là chưa đủ để trở thành một công ty lớn, hay kỳ lân công nghệ. Muốn bứt phá quy mô, các doanh nghiệp phải dám nghĩ lớn hơn để vươn ra thị trường quốc tế”.

Thực tế tại Đà Nẵng cho thấy, “Go Global” đang trở thành hướng đi của nhiều doanh nghiệp công nghệ nhằm vượt qua giới hạn về quy mô thị trường địa phương. Theo Giám đốc điều hành Công ty BookShare Ngô Tấn Tiên: “Nếu chỉ dựa vào thị trường Đà Nẵng sẽ rất khó để có những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo bứt phá, mà phải vươn ra thị trường quốc tế. Vì vậy, thành phố nên tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối với toàn cầu”.

Thời gian qua, thành phố Đà Nẵng tổ chức nhiều chuỗi sự kiện quốc tế đa dạng trên nhiều lĩnh vực, qua đó góp phần mở rộng mạng lưới kết nối, tạo đà cho các thỏa thuận hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh việc xúc tiến đầu tư ra nước ngoài, thành phố còn chủ động kiến tạo các không gian kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và quốc tế tại địa phương, tạo cầu nối giúp doanh nghiệp địa phương tiếp cận công nghệ tiên tiến, thu hút dòng vốn mạo hiểm và hợp tác với các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu ở nước ngoài.

Thí dụ, Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu (Hàn Quốc) tại Đà Nẵng vừa ra mắt đã hình thành điểm gặp gỡ về công nghệ, ý tưởng và cơ hội kinh doanh giữa doanh nghiệp Đà Nẵng và Daegu. Tại đây, doanh nghiệp hai bên có cơ hội trao đổi, giới thiệu, hướng tới chuyển giao công nghệ, thúc đẩy các chương trình hợp tác trong những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, thành phố thông minh, công nghệ xanh...

Ông Jong-tai CHOE, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp ICT Daegu-Gyeongbuk cho biết: “Những năm qua, các doanh nghiệp công nghệ tại Đà Nẵng và Daegu tích cực giao lưu và hợp tác với nhau. Tương tự Đà Nẵng, khu vực Daegu-Gyeongbuk của chúng tôi cũng đang phát triển công nghệ cao. Với sự hợp tác giữa chính quyền và doanh nghiệp hai thành phố, tôi kỳ vọng thời gian tới hoạt động đầu tư cũng như các nỗ lực cùng nhau vươn ra thị trường quốc tế sẽ diễn ra rất mạnh mẽ”.

Đổi mới mô hình phát triển

Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã đề cao vai trò chủ động, tích cực của người dân, doanh nghiệp và địa phương; đồng thời, lần đầu đưa hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thành một nhóm giải pháp riêng, độc lập theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Vì vậy, từ những kết quả ban đầu của cộng đồng doanh nghiệp địa phương đến các mục tiêu chiến lược mà Trung ương đặt ra cho Đà Nẵng, thành phố đang hướng tới mục tiêu trở thành một thành phố toàn cầu dựa trên việc nâng cao chất lượng quản trị, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chủ động hội nhập vào dòng chảy tri thức, công nghệ, tài chính quốc tế.

Tại hội nghị đối thoại chính sách cấp cao của Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và công nghệ Đà Nẵng 2026 vừa qua, nhiều chuyên gia và nhà quản lý cho rằng, các dư địa tăng trưởng dựa nhiều vào lao động chi phí thấp, khai thác tài nguyên, mở rộng đầu tư, ưu đãi theo đầu vào và gia tăng quy mô đang dần thu hẹp. Trong khi đó, thế giới đang thay đổi nhanh chóng dưới tác động của trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển dịch chuỗi cung ứng, cạnh tranh chiến lược, biến đổi khí hậu và già hóa dân số.

Theo các chuyên gia, đây là thời điểm then chốt để Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng nói riêng đổi mới mô hình phát triển nhằm tiến lên một nấc thang mới. Trong tiến trình đó, việc Đà Nẵng hướng đến trở thành một thành phố toàn cầu vừa là động lực để chủ động tiếp thu các mô hình phát triển mới trên thế giới, vừa là bệ phóng để bứt phá trước những biến động nhanh chóng về công nghệ và môi trường.

Đà Nẵng đang có sức hút lớn đối với cộng đồng chuyên gia quốc tế nhờ môi trường sống và cảnh quan thiên nhiên ưu đãi, nhưng đây mới chỉ là yếu tố giúp thành phố thu hút ban đầu. Để triển khai thành công các mô hình phát triển mới như: Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, phát triển vi mạch bán dẫn..., Đà Nẵng cần thu hút và giữ chân lực lượng lao động chuyên môn sâu. Bài học từ các trung tâm tài chính toàn cầu cho thấy, xây dựng các tòa tháp văn phòng hiện đại dễ hơn nhiều so với tạo lập một hệ sinh thái đủ sức giữ chân nhân tài.

Tiến sĩ Lindsey DeWitt Prat, Giám đốc Nghiên cứu tại Bold Insight và thành viên Hội đồng quản trị tổ chức EPIC (Hoa Kỳ) nói: “Chúng ta từng nói nhiều về hành trình của nhà đầu tư từ lúc nảy sinh ý tưởng đến khi thoái vốn, nhưng cũng cần nhìn nhận rõ hành trình của nhân tài, nhất là các chuyên gia toàn cầu được thu hút về thành phố. Bài toán không chỉ thu hút, mà còn giữ chân họ trong 3 đến 5 năm tới. Bằng cách chia nhỏ từng giai đoạn trải nghiệm sống và làm việc của chuyên gia quốc tế, kiều bào hay sinh viên địa phương, thành phố mới hiểu rõ họ đang đối mặt những rào cản nào, từ đó thiết kế các kịch bản hỗ trợ phù hợp”.

Tiến sĩ Lê Quang Đạm, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Marvell Việt Nam cho biết: “Bất cứ nơi nào chúng tôi có thể tìm thấy nhân tài, chúng tôi đều muốn đầu tư vào đó, vì đó là yếu tố quan trọng nhất mang lại thành công”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, cạnh tranh giữa các đô thị hiện nay là cạnh tranh về vốn đầu tư, cũng như về khả năng thu hút nguồn lực chất lượng cao, gồm nhân lực, khoa học, công nghệ, tài chính quốc tế và các nhà đầu tư chiến lược. Xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư và đáng cống hiến không chỉ phục vụ người dân thành phố, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu về nhân lực chất lượng cao ngày càng gay gắt.