Dự báo thời tiết ngày 5/10

Hôm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến Bắc Bộ nên thời tiết chuyển mát, vùng núi có nơi trời rét; sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau mưa giảm dần. Từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa rào vài nơi; chiều tối và đêm có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Lào Cai, không khí lạnh đã tác động rõ và tiếp tục được tăng cường trong hôm nay. Các khu vực nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, sau đó giảm dần; trời chuyển mát, về đêm và sáng sớm chuyển lạnh, vùng cao trời rét, các khu vực núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở vùng thấp khoảng 20-22 độ C, vùng cao 16-18 độ C, vùng núi cao có nơi 13-15 độ C.