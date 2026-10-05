[Video] Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương đánh giá toàn diện kết quả năm 2026, làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm; đồng thời thảo luận các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp trọng tâm, nhất là cơ sở, điều kiện phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, lạm phát khoảng 4,5%.

Các nội dung thảo luận hướng tới xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đủ sức lãnh đạo, tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển, phát huy sự tham gia và sức sáng tạo của toàn dân. Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết.