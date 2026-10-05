An Giang bàn giao 4.762 mẫu hài cốt hài liệt sĩ để giám định ADN

Các đại biểu đưa mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay.

Sáng 5/10, tại TP. Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trước khi vận chuyển, bàn giao 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Tham dự lễ có Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9; Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các tỉnh Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 nhấn mạnh, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” của Ban Chỉ đạo quốc gia về đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trong suốt thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 9 cùng các cơ quan, đơn vị chức năng, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân các địa phương trên địa bàn, các nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, huy động lực lượng, phương tiện, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị đặc biệt và vô cùng thiêng liêng.

Lãnh đạo UBND các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Vĩnh Long và TP. Cần Thơ đưa mẫu hài cốt liệt sĩ lên máy bay.

Những việc làm thiết thực này không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ đi trước mà còn góp phần lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trung tướng Hồ Văn Thái khẳng định hành trình vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ hôm nay là lần vận chuyển thứ 11 và là lần vận chuyển đầu tiên bằng máy bay chuyên dụng. Thêm một hài cốt là có thêm một hy vọng để xác định danh tính liệt sĩ, đáp ứng sự mong chờ của thân nhân và gia đình các liệt sĩ.

Máy bay quân sự vận chuyển 15.401 mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Sau nghi thức dâng hoa, dâng hương trang nghiêm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, 15.401 mẫu sinh phẩm được đưa lên máy bay quân sự để vận chuyển ra Thủ đô Hà Nội, bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng để thực hiện các bước giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tính đến ngày 4/10 tỉnh đã khai quật được 13.509/15.210 mộ, đạt 88,82% kế hoạch. Trong đợt này, tỉnh có 4.762 mẫu hài cốt hài liệt sĩ được bàn giao để giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.