Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, phường An Cựu yêu cầu các tổ dân phố khẩn trương rà soát hộ dân, nhà trọ, đặc biệt là nhà trọ sinh viên tại các khu vực thấp trũng, thường xuyên ngập úng hoặc có nguy cơ bị cô lập để chủ động phương án ứng phó.

Huế rà soát nhà dân, nhà trọ vùng thấp trũng trước mưa lớn.

Rà soát các khu vực có nguy cơ ngập, cô lập do mưa lớn

Theo tin dự báo phát lúc 9h ngày 5/10, từ chiều tối và đêm cùng ngày, TP Huế bắt đầu bước vào một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và kéo dài. Tổng lượng mưa trong ngày 5-6/10 phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm.

Từ đêm 7 đến ngày 8/10, Huế tiếp tục có mưa, mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 100mm. Mưa lớn được dự báo còn có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn ở cấp 1.

Mưa lớn có nguy cơ gây lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá tại vùng đồi núi và ven các sông, suối nhỏ; đồng thời gây ngập tại vùng thấp trũng hạ du các sông và ngập úng đô thị tại khu vực trung tâm, những nơi có hệ thống thoát nước kém.

Tại phường An Cựu, các tổ trưởng tổ dân phố được yêu cầu chủ động rà soát, lập danh sách các hộ dân, hộ nhà trọ nằm tại khu vực thấp trũng, thường xuyên ngập úng hoặc có khả năng bị cô lập khi mưa lớn, ngập lụt xảy ra.

Không để bị động khi mưa lũ diễn biến phức tạp

Phường An Cựu yêu cầu các tổ dân phố thông báo, tuyên truyền đến người dân và các chủ hộ nhà trọ chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, chuẩn bị các điều kiện cần thiết và xây dựng phương án di dời người, tài sản đến nơi an toàn khi có nguy cơ ngập sâu, bị cô lập hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

Đặc biệt, đối với các hộ có người già, trẻ em, người bệnh, người khuyết tật, sinh viên và người ở trọ, cần chủ động phương án hỗ trợ, di dời khi cần thiết, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ.

Các tổ dân phố cũng được yêu cầu kịp thời thông tin những trường hợp có nguy cơ cao, khu vực có khả năng bị cô lập, ngập sâu về Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị để tổng hợp, tham mưu UBND phường chỉ đạo xử lý.

Cùng với nguy cơ ngập lụt, trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh; nhất là tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn kéo dài.