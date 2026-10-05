Mưa lớn dồn dập ở TPHCM, cơ quan khí tượng cảnh báo 'khẩn'

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, từ nay đến ngày 8/10, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 48 giờ tới phổ biến 60-140mm, có nơi trên 150mm.

Trong 24 giờ qua (từ 7h ngày 4/10 đến 7h ngày 5/10), nhiều khu vực TPHCM xuất hiện mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa khá lớn như Phạm Văn Cội 72mm, Củ Chi 64mm, Thủ Dầu Một 58,6mm và Bình Ba 49,6mm.

Dự báo từ 13h ngày 5/10 đến 13h ngày 7/10, TPHCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 60-140mm, có nơi trên 150mm.

Từ 13h ngày 7/10 đến 13h ngày 8/10, mưa lớn tiếp tục duy trì với lượng mưa khoảng 40-80mm, có nơi trên 100mm.

Dự báo chi tiết lượng mưa các khu vực tại TPHCM như sau:

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, khu vực ven sông, kênh rạch. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, mưa lớn có thể làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn đồi, khu vực có địa hình dốc cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được cảnh báo ở cấp 1.