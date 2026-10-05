Gió mùa về, Hà Nội chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi 14 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng 5/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, một số nơi ở Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ lúc 7h phổ biến 21-24 độ C. Tại vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc đã mạnh lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Không khí lạnh tràn xuống, Hà Nội chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi 14 độ C. Ảnh minh họa.

Dự báo chiều và đêm 5/10, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Tây Bắc Bộ và khu vực từ Nghệ An đến TP Huế. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời chuyển lạnh; vùng núi cao có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 18-21 độ C, vùng núi cao 14-17 độ C. Tại Hà Nội, dự báo ngày 5/10 không mưa, trời chuyển lạnh.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-3m, biển động mạnh.

Vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa.

Cũng trong ngày và đêm 5/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị được dự báo có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 160mm.

Đến ngày và đêm 6/10, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong các trận mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.