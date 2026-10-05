Đường phố Đà Lạt ngập sau 30 phút mưa, nước chảy như thác

Khoảng 15h ngày 5/10, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại Đà Lạt (Lâm Đồng). Chỉ sau khoảng 30 phút, một số tuyến đường trung tâm ngập 20-50 cm. Nước dâng nhanh khiến nhiều người dân, du khách phải tìm chỗ trú trong lúc mưa lớn.

Tại đường 2/4 (xã Đơn Dương, khu vực Thạnh Mỹ cũ), anh Duy Tuấn Vũ, người dân địa phương, cho biết đây là tuyến có nhiều phương tiện qua lại. Nước ngập khoảng nửa bánh xe máy, khiến việc di chuyển khó khăn.

"Ôtô chạy qua tạo sóng, nước dồn sang hai bên đường. Xe máy đi qua đoạn ngập phải chạy rất chậm, có lúc gần như không thể đi tiếp", anh nói.

Đường 2/4, khu vực Thạnh Mỹ cũ, ngập sau trận mưa chiều 5/10. Ảnh: NVCC.

Tại các tuyến Phan Đình Phùng, Tô Ngọc Vân, Vạn Kiếp, Tô Hiệu và Cách Mạng Tháng Tám, nước cũng dâng nhanh sau trận mưa. Một số đoạn đường dọc suối Phan Đình Phùng và suối Cam Ly xảy ra tình trạng nước từ cống trào ngược lên mặt đường, cuốn theo rác và bùn đất.

Trước đó, ngày 4/10, tại hẻm 33 đường Nguyễn Công Trứ, phường Lâm Viên, nước ngập đoạn dài khoảng 200 m. Có thời điểm nước dâng cao đến yên xe máy, nhiều ôtô và xe máy đỗ dọc hẻm không kịp di chuyển. Nước cũng tràn vào một số nhà dân và cửa hàng.

Chị Nguyễn Thùy Dung, chủ một tiệm phụ liệu tóc nằm trên đường Nguyễn Công Trứ, cho biết nước ngập nửa bánh ôtô, trước mắt tiêu tốn chi phí cẩu xe khoảng 900.000 đồng, chưa bao gồm phí sửa.

Lực lượng dân quân phường Lâm Viên được huy động hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, khơi thông dòng chảy và phân luồng giao thông.

Trên đường Tô Ngọc Vân, một số ôtô đậu dọc tuyến suối Phan Đình Phùng bị nước bao quanh. Tại Phan Đình Phùng, các hộ kinh doanh phải dùng ván gỗ, bao cát chắn trước cửa để hạn chế nước tràn vào nhà. Sau 16h30, khi mưa giảm, nước bắt đầu rút dần.

Theo cơ quan chức năng, lượng nước từ khu vực thượng nguồn đổ về suối Phan Đình Phùng tăng nhanh. Khi dòng chảy vượt khả năng tiêu thoát, nước có thể tràn lên các tuyến đường thấp dọc hai bên suối.

Đợt mưa này xảy ra trong bối cảnh nhiều khu vực khác của Lâm Đồng cũng chịu ảnh hưởng bởi mưa lớn. Trong 24 giờ từ 16h ngày 3/10 đến 16h ngày 4/10, một số nơi ghi nhận lượng mưa cao như Hàm Thạnh 71 mm, Bắc Gia Nghĩa 70 mm, Tà Đùng 69 mm, Đạ Tẻh 2 49 mm và B’Lao 47 mm.

Hẻm 33, đường Nguyễn Công Trứ ngập nặng chiều 4/10. Ảnh: Dung Thuỳ Ng.

Tại xã Bảo Lâm 2, nước từ thượng nguồn các con suối đổ về nhanh, có nơi ngập 0,8-1,2 m. Khoảng 40 hộ dân được hỗ trợ di dời đến nơi an toàn. Tại phường B’Lao, một số khu vực cũng ngập hơn một mét, riêng đường Âu Cơ có đoạn ngập khoảng 1,2 m.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cảnh báo trong những giờ tới, các xã, phường tiếp tục có mưa, lượng mưa phổ biến 10-30 mm, có nơi trên 30 mm. Nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, sạt lở ở khu vực địa hình dốc và nền đất yếu vẫn còn.

Các địa phương được yêu cầu duy trì trực ban 24/24 giờ, rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng thấp trũng và các điểm có nguy cơ sạt lở. Lực lượng chức năng tiếp tục cắm biển cảnh báo, phân luồng tại nơi ngập, khơi thông dòng chảy và sẵn sàng di dời người dân khi cần thiết.

Dự báo những ngày tới, khu vực Lâm Đồng tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Căn nhà số 91/22 đường Phan Bội Châu, phường Xuân Hương, bị sạt lở chiều 4/10. Ảnh: BCHQS Phường Xuân Hương-Đà Lạt.