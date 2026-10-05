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Thường trực Ban Bí thư tiếp Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary

Chiều 5/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tiếp đồng chí Thürmer Gyula, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary thăm và làm việc tại Việt Nam.

Báo VietnamPlus
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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đồng chí Thürmer Gyula, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đồng chí Thürmer Gyula, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đồng chí Thürmer Gyula, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp đồng chí Thürmer Gyula, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Thürmer Gyula. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary Thürmer Gyula. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Thürmer Gyula, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary phát biểu tại cuộc gặp Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Thürmer Gyula, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary phát biểu tại cuộc gặp Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp đồng chí Thürmer Gyula, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi tiếp đồng chí Thürmer Gyula, Chủ tịch Đảng Công nhân Hungary. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đoàn đại biểu Đảng Công nhân Hungary tại buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí tham dự buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí tham dự buổi tiếp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tiep-chu-tich-dang-cong-nhan-hungary-post1140138.vnp