Khánh thành hệ thống giám định ADN tại Công an tỉnh An Giang

Thời gian qua, Công an tỉnh An Giang không ngừng nâng cao chất lượng các mặt công tác, trong đó, lực lượng Kỹ thuật hình sự từng bước được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu điều tra, khám phá tội phạm. Việc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang được Viện Khoa học hình sự Bộ Công an quan tâm đầu tư hệ thống giám định ADN hiện đại đánh dấu bước phát triển quan trọng trong công tác kỹ thuật hình sự. An Giang là đơn vị thứ 9 trong số 34 Công an tỉnh, thành phố trên cả nước được trang bị hệ thống này.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Hệ thống giám định ADN.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Đặng Hải Dũng, Phó Viện trưởng kiêm Phân viện trưởng Phân viện Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc đưa hệ thống giám định ADN vào hoạt động thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Viện Khoa học hình sự trong việc nâng cao năng lực kỹ thuật hình sự tại Công an địa phương. Hệ thống sẽ góp phần rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng, độ chính xác của công tác giám định, phục vụ kịp thời công tác điều tra, xử lý tội phạm. Đồng thời, giúp Công an tỉnh An Giang chủ động thực hiện các yêu cầu giám định ngay tại địa phương và sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong khu vực.

Thượng tá Đặng Hải Dũng đề nghị Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang quản lý, khai thác hiệu quả trang thiết bị; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, bảo đảm hệ thống được vận hành ổn định, chính xác, đúng quy trình, quy định; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Khoa học hình sự trong công tác chuyên môn.

Các đại biểu tham quan hệ thống giám định ADN.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang khẳng định, việc đưa hệ thống giám định ADN vào hoạt động là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao tính chủ động, hiệu quả của công tác kỹ thuật hình sự, nhất là trong điều tra, khám phá các vụ án, xác định danh tính nạn nhân, truy tìm đối tượng và làm rõ các dấu vết, chứng cứ phục vụ điều tra. Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Bộ Công an và Viện Khoa học hình sự, đồng thời yêu cầu Phòng Kỹ thuật hình sự tiếp nhận, quản lý, vận hành và phát huy hiệu quả hệ thống được đầu tư; chủ động làm chủ công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm bằng khoa học, kỹ thuật.

Đặc biệt, hệ thống giám định ADN còn là cơ sở quan trọng để Công an tỉnh An Giang phối hợp với Viện Khoa học hình sự và lực lượng Kỹ thuật hình sự toàn quốc triển khai hiệu quả Dự án “Mở rộng tàng thư gen tội phạm quốc gia”, từng bước xây dựng, bổ sung dữ liệu gen, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, truy nguyên tội phạm, góp phần hiện đại hóa các biện pháp nghiệp vụ và nâng cao hiệu quả bảo đảm ANTT trong tình hình mới.