Kiến tạo thành phố Đồng Nai hiện đại, hạnh phúc

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai chụp ảnh lưu niệm cùng thanh thiếu niên, nhi đồng trong buổi Lễ công bố nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai, tối 18/5/2026.

Xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai "Văn minh-hiện đại-hạnh phúc", lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu và là đối tượng thụ hưởng của sự phát triển; bảo đảm phát triển hài hòa, công bằng, lấy giá trị văn hóa, nâng cao sức khỏe, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân là trụ cột của sự phát triển bền vững.

Chung quanh vấn đề này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai.

Lấy người dân làm trung tâm

Phóng viên: Thành phố Đồng Nai chuyển đổi sang mô hình quản trị đô thị hiện đại đặt ra yêu cầu chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của người dân từ lối sống nông thôn sang nếp sống đô thị văn minh. Đồng chí có thể chia sẻ thêm về điều này?

Đồng chí Hà Anh Dũng: Từ 30/4/2026, thành phố Đồng Nai chính thức hoạt động và chuyển sang mô hình quản trị đô thị. Đây không chỉ là thay đổi về mô hình tổ chức hay địa giới hành chính, mà quan trọng hơn là một sự chuyển biến về tư duy, nhận thức và hành vi của mỗi người dân.

Đồng Nai đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với tốc độ đô thị hóa nhanh, không gian phát triển rộng, dân cư ngày càng đông và đa dạng. Điều đó đòi hỏi công dân thành phố phải hình thành một nếp sống phù hợp với đô thị hiện đại.

Đồng chí Hà Anh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đồng Nai.

Việc chuyển từ lối sống nông thôn sang nếp sống đô thị không có nghĩa là từ bỏ những giá trị tốt đẹp vốn có, mà là sự kế thừa những điều tốt đẹp và nâng tầm cho phù hợp với điều kiện mới, không gian mới, đó là tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, tương trợ cộng đồng, đồng thời phải thay đổi những thói quen không còn phù hợp để thích ứng nhanh nhạy. Người dân cần từng bước hình thành ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng không gian chung, chấp hành quy hoạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm trật tự giao thông và ứng xử văn minh nơi công cộng.

Tôi cho rằng, xây dựng ý thức công dân đô thị là một quá trình lâu dài, phải bắt đầu từ những việc rất cụ thể, rất gần với đời sống hằng ngày như: Không xả rác, không lấn chiếm vỉa hè, chấp hành luật giao thông, giữ gìn cảnh quan, ứng dụng chuyển đổi số và chủ động tham gia xây dựng khu dân cư văn minh. Những hành vi nhỏ, nếu được thực hiện tự giác và thường xuyên bởi mỗi người dân, sẽ tạo nên một chuẩn mực văn hóa mới cho cả thành phố.

Với vai trò của mình, Mặt trận Tổ quốc thành phố xác định đây không phải là câu chuyện riêng của chính quyền hay của một tổ chức nào, mà là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân.

Người dân phường Bình Phước tham gia hoạt động đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026.

Mặt trận phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, lắng nghe tâm tư, phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đồng thời đưa các chuẩn mực văn hóa đô thị vào từng khu dân cư, từng phong trào, từng mô hình tự quản thông qua mô hình “xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, hướng dẫn và triển khai trong toàn hệ thống để người dân thực sự trở thành chủ thể của quá trình xây dựng đô thị.

Muốn xây dựng thành phố văn minh, hiện đại trước hết phải có những công dân văn minh. Hạ tầng có thể được xây dựng trong vài năm, nhưng ý thức và văn hóa đô thị phải được bồi đắp lâu dài. Khi mỗi người dân tự giác thay đổi từ hành vi nhỏ, chúng ta sẽ từng bước hình thành một Đồng Nai đáng sống trong tương lai.

Phóng viên: Khát vọng kiến tạo một thành phố hiện đại, hạnh phúc, đáng sống luôn đặt con người vào vị trí trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu quan trọng nhất của sự phát triển. Quá trình cụ thể hóa quan điểm chiến lược này đưa Nghị quyết Đảng bộ thành phố vào đời sống, theo đồng chí, cần quan tâm những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gì?

Đồng chí Hà Anh Dũng: Theo tôi, để đưa Nghị quyết của Đảng bộ thành phố vào đời sống, điều quan trọng nhất là phải biến những mục tiêu, định hướng lớn thành những việc làm cụ thể, thiết thực và người dân có thể cảm nhận được trong cuộc sống hằng ngày. Muốn vậy, trước hết phải kiên định quan điểm lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực để thực hiện và cũng là người thụ hưởng thành quả phát triển.

Nhóm giải pháp ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để tạo sự thống nhất về nhận thức, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ định hướng, mục tiêu phát triển xây dựng thành phố theo hướng nào, người dân được hưởng lợi gì và bổn phận, trách nhiệm của mỗi người cần làm gì để chung tay xây dựng thành phố.

Tuyên truyền phải đi vào những vấn đề rất gần với đời sống, từ ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn môi trường sống, trật tự đô thị, văn hóa giao thông đến sử dụng dịch vụ công trực tuyến và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Người dân hằng ngày chăm sóc cảnh quan trên tuyến đường kiểu mẫu ở ấp 120, xã Phú Vinh.

Phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân. Mọi chủ trương liên quan trực tiếp đến đời sống người dân cần được thực hiện theo tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng; đồng thời tăng cường đối thoại, lắng nghe để kịp thời giải quyết những vấn đề chính đáng từ cơ sở.

Xây dựng ý thức công dân đô thị gắn với chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết 57 và phù hợp với tình hình thực tế. Đây phải là quá trình lâu dài, bắt đầu từ những hành vi nhỏ nhưng có sức lan tỏa lớn trong từng gia đình, khu dân cư.

Đặc biệt, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội phải thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, vừa tuyên truyền, vận động, vừa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp phần bảo đảm các chính sách phát triển thực sự hướng đến con người.

Tôi cho rằng, một thành phố đáng sống không chỉ được đo bằng những công trình hiện đại, mà còn được đo bằng chất lượng cuộc sống, sự hài lòng và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Khi nghị quyết được nhận thức đúng, trở thành hành động quyết liệt, đồng bộ và hành động trở thành nếp sống hằng ngày của người dân, khi đó nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống, biến khát vọng về một thành phố Đồng Nai văn minh, hiện đại, hạnh phúc trở thành hiện thực.

Một hoạt động thể thao ngoài trời tại phường Tân Triều.

Hướng đến đô thị hiện đại, nghĩa tình và hạnh phúc

Phóng viên: Hai chữ “hạnh phúc” phải chăng là điểm đến cuối cùng mà cả hệ thống chính trị quyết tâm phấn đấu thực hiện bằng được trong tiến trình thúc đẩy thành phố Đồng Nai phát triển bứt phá, thưa đồng chí?

Đồng chí Hà Anh Dũng: Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 21/7/2026 của Bộ Chính trị đã xác định rất rõ: Xây dựng thành phố Đồng Nai “Văn minh-hiện đại-hạnh phúc”, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu và là đối tượng thụ hưởng của sự phát triển.

Tôi cho rằng, “hạnh phúc” không chỉ là đích hướng đến, mà còn là thước đo quan trọng nhất để chúng ta nhìn nhận thành quả của quá trình phát triển. Một thành phố có thể có những công trình lớn, hạ tầng hiện đại, kinh tế tăng trưởng nhanh, nhưng nếu người dân chưa cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn, an toàn hơn, thuận tiện hơn và có niềm tin vào tương lai thì sự phát triển ấy vẫn chưa trọn vẹn.

Hạnh phúc phải được cảm nhận từ những điều rất cụ thể trong đời sống hằng ngày: Một môi trường trong lành, đường phố văn minh, giao thông an toàn, trường học tốt, y tế thuận lợi, việc làm ổn định, đời sống văn hóa phong phú và đặc biệt là người dân được tôn trọng, được tham gia và được thụ hưởng thành quả phát triển.

Thành phố Đồng Nai đang trong quá trình tái thiết không gian mạnh mẽ để bứt phá phát triển nhanh, bền vững.

Để xây dựng thành phố trẻ Đồng Nai, bắt đầu từ xây dựng ý thức công dân đô thị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi, “hạnh phúc” không thể chỉ chờ Nhà nước mang đến một cách thụ động, mà mỗi công dân của thành phố trẻ phải tạo dựng niềm hạnh phúc đó bằng trách nhiệm của chính mỗi người: Sống có kỷ cương, ứng xử văn minh, tôn trọng cộng đồng, giữ gìn môi trường, chấp hành pháp luật và cùng nhau xây dựng không gian sống tốt đẹp.

Vì vậy, khi đề cập Đồng Nai phát triển bứt phá, tôi nghĩ điều quan trọng nhất không chỉ là thành phố giàu hơn, hiện đại hơn, mà phải là nơi người dân sống hạnh phúc hơn. Đó chính là ý nghĩa sâu xa nhất của phát triển và cũng là mục tiêu mà cả hệ thống chính trị phải kiên trì phấn đấu.

Phóng viên: Thành phố Đồng Nai đang thực hiện quá trình tái thiết không gian đô thị mạnh mẽ, theo đồng chí, việc phát huy vai trò chủ thể của người dân, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn có ý nghĩa quan trọng như thế nào?.

Đồng chí Hà Anh Dũng: Tái thiết không gian đô thị chính là câu chuyện về không gian sống, mà không gian sống ấy thuộc về nhân dân. Vì vậy, muốn quá trình tái thiết thành công và bền vững thì không thể chỉ nhìn ở góc độ quy hoạch, hạ tầng hay những công trình mới, mà phải đặc biệt coi trọng việc phát huy vai trò chủ thể của người dân và sức mạnh đại đoàn kết của hơn 5 triệu công dân của thành phố này.

Thành phố Đồng Nai đang quyết tâm trở thành cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia.

Đồng Nai đang đứng trước một cơ hội rất lớn để hình thành diện mạo của một đô thị trẻ, năng động, hiện đại. Điều quan trọng nhất là tạo dựng sự đồng thuận cho công dân, người dân có niềm tin và thực sự “nhúng mình vào”, tích cực tham gia vào quá trình kiến tạo chính nơi mình sinh sống. Khi dân hiểu, đồng tình, thấy rõ lợi ích chung, chủ trương lớn sẽ có thêm nguồn lực xã hội và sức mạnh ấy biến thành thực tiễn.

Đại đoàn kết chính là “nguồn lực mềm” to lớn của thành phố trong quá trình tái thiết. Mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư đều tích cực hưởng ứng và có thể đóng góp bằng những việc làm cụ thể, phong trào hành động cụ thể như: Động viên xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ cảnh quan, hỗ trợ nhau trong cuộc sống và tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, xây dựng đô thị.

Với vai trò của Mặt trận, không chỉ vận động người dân thực hiện chủ trương, mà còn phải tạo điều kiện để người dân được nói, được tham gia, được giám sát và được thụ hưởng.

Tôi tin rằng, một thành phố trẻ muốn đi nhanh thì cần hạ tầng tốt, nhưng muốn đi xa thì phải có sức mạnh lòng dân. Khi mỗi người dân đều thấy mình là một phần của thành phố, cùng chung trách nhiệm, chung khát vọng và chung niềm tin, thì sức mạnh đại đoàn kết sẽ trở thành động lực quan trọng để Đồng Nai phát triển bứt phá và xây dựng một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình và hạnh phúc.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!