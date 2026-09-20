Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất ở Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 21 đến 24/9, khu vực phía đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và dông.

Lượng mưa phổ biến từ 150-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt, nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, hơn 100mm trong 3 giờ.

Trước diễn biến trên, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; kịp thời thông tin đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động phòng tránh.

Các địa phương cần triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân tại khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn, nhất là những khu vực đã xảy ra mưa lớn.

Đồng thời, khơi thông dòng chảy, chuẩn bị lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu các địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở. Kiên quyết không để người và phương tiện đi qua những khu vực không bảo đảm an toàn.

Các địa phương cần bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục chính; chủ động triển khai phương án chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị kiểm tra, rà soát và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tại hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và vùng hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu.

Các địa phương cần chủ động rà soát, vận hành điều tiết các hồ chứa thủy điện, thủy lợi để đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; bố trí lực lượng thường trực vận hành hồ chứa, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Cùng với đó, tăng cường thông tin, truyền thông, nhất là thông tin tại cơ sở; cập nhật tình hình, phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.