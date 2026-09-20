Đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Mường Lát

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Mường Lát.

Cùng tham dự có Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; cấp ủy, chính quyền, lực lượng Công an, Quân sự, học sinh xã Mường Lát.

Trong không khí trang nghiêm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng các thành viên đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dâng hoa tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Vũ Quốc Ân thành kính dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Các em học sinh dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã không tiếc máu xương, chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc. Sự hy sinh ấy là nền tảng để các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.