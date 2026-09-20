Viện Hóa học Môi trường quân sự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen tới toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã và đang công tác tại Viện Hóa học Môi trường quân sự.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự có Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Quân Thụy, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ; thủ trưởng Binh chủng Hóa học và Viện Hóa học Môi trường quân sự qua các thời kỳ.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Đại tá, TS Phùng Khắc Huy Chú, Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường quân sự cho biết: Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, đối mặt với bao khó khăn, thiếu thốn ban đầu, cùng với sự khó khăn chung của đất nước, của Quân đội trong các giai đoạn phát triển của cách mạng nước ta, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Viện luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, xây dựng, củng cố niềm tin, tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, từng bước khẳng định vị thế là cơ sở nghiên cứu đầu ngành của Quân đội về trang bị phòng hóa, phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, xử lý ô nhiễm môi trường, khắc phục hậu quả chiến tranh và quan trắc, cảnh báo môi trường hóa, độc xạ phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và quốc gia.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo buổi lễ.

Với sự cống hiến của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, Viện Hóa học Môi trường quân sự đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý như: 2 lần được phong tặng danh hiệu "Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" (năm 2009 cho Trung tâm Công nghệ xử lý môi trường và năm 2025 cho Viện Hóa học Môi trường quân sự); nhiều Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Nhì, Ba; nhiều Cờ thi đua của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Binh chủng Hóa học và bằng khen của các bộ, ngành, địa phương.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Viện Hóa học Môi trường quân sự.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Viện Hóa học Môi trường quân sự.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền biểu dương những thành tích đã đạt được trong 50 năm qua của Viện Hóa học Môi trường quân sự.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, thời gian tới, Viện phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ lực trong khắc phục sự cố hóa học, sinh học, môi trường, phóng xạ, hạt nhân. Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đầu tư hiện đại hóa hệ thống phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu chuyên sâu đạt chuẩn quốc gia, quốc tế về an toàn chất phóng xạ.

Đại tá, TS Phùng Khắc Huy Chú, Viện trưởng Viện Hóa học Môi trường quân sự trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Nghiên cứu, chế tạo các loại vật tư, trang thiết bị phòng hóa hiện đại; phát triển các nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, ứng dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công nghệ tiên tiến trong phân tích, mô phỏng, quan trắc, cảnh báo, xử lý sự cố hóa học, sinh học, môi trường. Tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ tri thức toàn cầu và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân, xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên "tinh nhuệ, chuyên nghiệp", "vừa hồng, vừa chuyên". Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ khoa học, nhân viên kỹ thuật đủ số lượng, có kinh nghiệm thực tiễn, tư duy, kiến thức khoa học quân sự toàn diện, thích ứng nhanh với công nghệ mới.

Chú trọng xây dựng, thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ sư trẻ, chuyên gia đầu ngành, có trình độ chuyên môn sâu, tư duy đổi mới sáng tạo và năng lực hội nhập quốc tế. Hình thành các nhóm nghiên cứu mạnh có khả năng xử lý những vấn đề phức tạp về lĩnh vực hóa học môi trường trong Quân đội và đất nước.