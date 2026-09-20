Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ nam sinh tử vong do ngã cống

Chiếc xe máy thời điểm được phát hiện.

Theo chỉ đạo, trước đó, vào ngày 18/9/2026, báo chí đã đăng tải bài viết phản ánh tình trạng tuyến đường nơi xảy ra sự việc thường xuyên bị ngập úng mỗi khi có mưa, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Theo phản ánh của người dân địa phương, dù đã nhiều lần kiến nghị nhưng sự việc vẫn chưa được các đơn vị liên quan tiến hành sửa chữa, khắc phục.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã khẩn trương yêu cầu Giám đốc Sở Y tế, Sở Nội vụ cùng Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc nhanh chóng vào cuộc.

Lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ vật chất, tinh thần cho gia đình nạn nhân theo đúng quy định. Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo UBND Thành phố đối với những vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết.

Bên cạnh đó, UBND phường Đông Ngạc được giao nhiệm vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và làm rõ nội dung báo chí đã nêu. Các cơ quan chức năng phải xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xử lý theo quy định pháp luật và lập tức triển khai biện pháp khắc phục ngay những tồn tại trên tuyến đường này.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo và báo cáo kết quả xử lý ngay trong ngày 20/9/2026.