Chuẩn mực quốc tế và lời giải đồng bộ để phát triển bền vững

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình với hệ thống hạ tầng giao thông không ngừng mở rộng, những tuyến đường bộ cao tốc vươn dài như những dải lụa nối liền các vùng kinh tế trọng điểm, huyết mạch. Thế nhưng, đằng sau sự tiện lợi, rút ngắn thời gian di chuyển và vận tốc khai thác lớn từ 80 km/h đến 120 km/h ấy lại là nỗi ám ảnh mang tên tai nạn giao thông liên hoàn.

Đứng trước thực tế đó, câu hỏi đặt ra là pháp luật có cần thiết phải quy định và xử phạt nghiêm hành vi không giữ khoảng cách an toàn hay không? Câu trả lời khẳng định là rất cấp thiết, là yêu cầu sống còn để bảo vệ an toàn cho xã hội.

Thực tế bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng chức năng cho thấy một thực trạng nhức nhối: phần lớn các vụ va chạm từ nhỏ đến thảm khốc, liên hoàn trên cao tốc đều xuất phát từ nguyên nhân xe phía sau bám đuôi quá sát xe trước, không duy trì khoảng cách an toàn, dẫn đến không kịp phản ứng khi phương tiện phía trước giảm tốc độ đột ngột.

Hậu quả của những vụ tai nạn này vượt xa những con số thống kê khô khan trên biên bản. Đó là sự mất mát không gì bù đắp được về sinh mạng và sức khỏe con người, để lại nỗi đau tột cùng cho bao gia đình; là thiệt hại vật chất không thể đo đếm được khi hàng loạt phương tiện biến dạng; là sự tê liệt giao thông hàng giờ liền làm đình trệ nhịp sống của xã hội; và là gánh nặng chi phí khổng lồ cho công tác cứu hộ, y tế, sửa chữa hạ tầng cũng như hậu quả kéo dài cho nền kinh tế.

Biển báo đo khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Trước những yêu cầu cấp thiết đó, Chính phủ và các cơ quan quản lý nhà nước đã kiên quyết chỉ đạo siết chặt kỷ cương, ban hành các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không giữ khoảng cách an toàn khi lái xe trên đường giao thông.

Tuy nhiên, khi chính sách đi vào thực tiễn, trong dư luận xã hội và cộng đồng doanh nghiệp vận tải đã xuất hiện những luồng băn khoăn, lo lắng. Không ít tài xế e ngại rằng việc siết chặt khoảng cách sẽ khiến xe đi chậm lại, gây ùn tắc giao thông, cản trở lưu thông hàng hóa và làm tăng chi phí logistics trong bối cảnh nền kinh tế đang phục hồi mạnh mẽ.

Hơn thế nữa, một tâm lý phổ biến của đông đảo người điều khiển phương tiện là họ cho rằng việc ước định khoảng cách an toàn khi đang lái xe ở tốc độ cao là vô cùng khó khăn, bất kể là tính bằng mét hay tính bằng giây, bởi cảm giác không gian và tốc độ trên cao tốc dễ làm con người sai lệch trong phán đoán.

Từ những băn khoăn, lo lắng và những phản ứng trái chiều của một bộ phận, cộng đồng doanh nghiệp vận tải cũng như đội ngũ tài xế ấy, Chính phủ đã lắng nghe thấu đáo và có những động thái chỉ đạo rất kịp thời.

Đối chiếu trực tiếp với phản hồi từ thực tiễn đời sống, ngày 11/9/2026, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã chủ trì cuộc họp rà soát các quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ, và được Văn phòng Chính phủ chính thức thông báo tại Thông báo số 482/TB-VPCP ngày 14/09/2026.

Tại cuộc họp này, Lãnh đạo Chính phủ đã nhấn mạnh quan điểm nhân văn: an toàn của người dân là trên hết, việc kiểm tra và xử lý vi phạm phải có lộ trình, dựa trên dữ liệu minh bạch, tuyệt đối không áp dụng máy móc gây khó khăn, không làm cản trở giao thông hay gây ùn tắc.

Các phương tiện không giữ khoảng cách an toàn bị camera ghi lại.

Để nhìn nhận một cách khách quan, việc quy định khoảng cách an toàn không phải là biện pháp pháp lý gây khó dễ, mà thực chất đây là chuẩn mực pháp lý chuẩn hóa đã được các quốc gia trên thế giới áp dụng rộng rãi. Nghiên cứu cơ sở pháp lý quốc tế, Điều 13 của Công ước Viên năm 1968 về Giao thông Đường bộ (mà Việt Nam là một thành viên chính thức) đã quy định rõ ràng nguyên tắc: người điều khiển phương tiện phải luôn làm chủ tốc độ và duy trì một khoảng cách an toàn cần thiết với xe chạy liền trước để tránh mọi nguy cơ va chạm.

Việc tuân thủ này không chỉ bảo vệ an toàn cho chính tài xế mà còn thể hiện văn hóa giao thông chuẩn mực khi Việt Nam hội nhập sâu rộng với thế giới. Để hiện thực hóa nguyên tắc an toàn đó, nghiên cứu hệ thống pháp luật của các quốc gia phát triển trên thế giới cho thấy khung pháp lý được xây dựng rất chặt chẽ, chủ yếu xoay quanh hai trường phái định lượng cự ly kinh điển để hỗ trợ tài xế.

Phương tiện không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Thứ nhất, trường phái định lượng khoảng cách tĩnh bằng mét (tiêu biểu tại Nhật Bản và Trung Quốc):

Tại Nhật Bản: Quy định khoảng cách an toàn được luật hóa trong Luật Giao thông Đường bộ (Road Traffic Act, ban hành năm 1960, trải qua nhiều lần sửa đổi bổ sung tiêu chuẩn kỹ thuật khai thác đường cao tốc). Theo đó, hệ thống quy chuẩn yêu cầu tài xế phải duy trì khoảng cách tính bằng mét tương ứng với vận tốc di chuyển (ví dụ chạy tốc độ 100 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu 100 mét trên đường khô ráo và nhân đôi khoảng cách này lên thành 200 mét khi trời mưa hoặc đường trơn trượt). Các mốc đếm khoảng cách màu xanh đặc trưng trên cao tốc Nhật Bản được cắm liên tục để hỗ trợ tài xế ngắm chuẩn.

Tại Trung Quốc: Quy định cụ thể được lồng ghép trong Luật An toàn Giao thông Đường bộ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Road Traffic Safety Law, có hiệu lực từ ngày 01/05/2004 và được sửa đổi, bổ sung qua các năm gần đây). Bộ luật và các quy định thi hành ấn định rõ ràng: xe chạy trên đường cao tốc với vận tốc trên 100 km/h phải giữ khoảng cách tối thiểu từ 100 mét trở lên với xe phía trước, và phải tăng gấp đôi khoảng cách hoặc bật đèn tín hiệu cảnh báo khi điều kiện thời tiết xấu (sương mù, mưa tuyết).

Thứ hai, trường phái định lượng khoảng thời gian động học – “Quy tắc đếm giây” (tiêu biểu tại Anh, Úc và Hoa Kỳ):

Tại Vương quốc Anh: Quy tắc đếm giây được luật hóa và chuẩn hóa thông qua Sách hướng dẫn giao thông đường bộ (The Highway Code – văn bản hướng dẫn quy tắc giao thông chính thức dưới sự quản lý của Bộ Giao thông vận tải Anh, gốc khởi nguồn từ các đạo luật giao thông đường bộ từ năm 1931 và được cập nhật liên tục). Sách hướng dẫn quy định rõ nguyên tắc “Quy tắc 2 giây” (Two-second rule) trong điều kiện bình thường và yêu cầu nhân đôi lên 4 giây khi trời mưa, sương mù.

Tai nạn giao thông liên hoàn do không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.

Tại Úc (Australia): Quy tắc này được đưa vào Luật Giao thông Đường bộ quốc gia (Australian Road Rules) dưới sự thống nhất của các bang từ năm 1999 và liên tục cập nhật trong cẩm nang an toàn đường bộ của các tiểu bang (như NSW Government hay South Australia). Luật pháp Úc quy định chuẩn tối thiểu 3 giây ở điều kiện lý tưởng và tăng lên 4 đến 6 giây khi đi tốc độ cao hoặc thời tiết bất lợi.

Tại Hoa Kỳ: Được chuẩn hóa trong cẩm nang lái xe của hầu hết các bang (tuân theo khung an toàn Liên bang do Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia - NHTSA ban hành từ thập niên 1970 và hoàn thiện theo thời gian), áp dụng quy tắc “3 giây” hoặc “4 giây” tùy điều kiện làn đường cao tốc nhằm triệt tiêu hoàn toàn điểm mù ước lượng không gian bằng mắt.

Sự ưu việt và tính khoa học của “Quy tắc đếm giây” nằm ở chỗ phương pháp này giải quyết triệt để quy luật vật lý về thời gian phản xạ của con người thay vì bắt bộ não phải ước lượng những con số mét vô hình ở tốc độ cao. Dưới góc độ khoa học giao thông, khi một chiếc xe lao đi với vận tốc lớn, khoảng cách không gian tính bằng mét liên tục biến đổi theo từng mili-giây, khiến mắt thường của tài xế gần như bất lực trong việc nhắm chuẩn.

Ngược lại, quy tắc tính bằng thời gian chuyển hóa không gian thành nhịp đếm sinh học: khi xe phía trước vừa chạy qua một vạch sơn, cột mốc hay biển báo bên đường, tài xế chỉ cần nhẩm đều “một, hai, ba”. Nếu đầu xe của mình chưa kịp chạm đến mốc đó mà đã đếm xong, nghĩa là cự ly đang an toàn; ngược lại, nếu xe chồm lên trước khi đếm xong, khoảng cách đó đang nguy hiểm và tài xế cần chủ động nhả chân ga.

Phương pháp này hoàn toàn thích ứng với mọi dải tốc độ từ 60 km/h đến 120 km/h mà không cần tài xế phải bận tâm tính toán đổi số mét phức tạp. Khi được tuyên truyền, hướng dẫn kỹ lưỡng kết hợp với hệ thống vạch mốc đồng bộ trên cao tốc, cách tính này sẽ trở thành một kỹ năng phản xạ tự nhiên, từ đó vun đắp nên một nét văn hóa giao thông văn minh, chuẩn mực và an toàn bền vững cho mỗi người tài xế Việt Nam.

Từ tinh thần chỉ đạo bám sát thực tiễn và thấu cảm với những băn khoăn của người điều khiển phương tiện, việc nhìn nhận không gian lưu thông trên cao tốc đòi hỏi một cái nhìn toàn diện. Trong vô vàn tình huống biến hóa khôn lường, qua phản ánh từ thực tế bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và tâm tư của cộng đồng lái xe, hiện đang nổi lên hai trường hợp cơ bản và gây lo lắng, tranh cãi nhiều nhất đòi hỏi cơ quan chức năng phải nhận diện rõ để có phương án xử lý công tâm, thấu đáo:

Thứ nhất là, tình huống xe phía trước phanh gấp đột ngột, khiến xe phía sau dù đang duy trì khoảng cách an toàn chuẩn mực nhưng vẫn không kịp giảm tốc độ do giới hạn về quán tính vật lý và quãng đường phanh; trong trường hợp này, nếu hệ thống chỉ căn cứ vào hình ảnh tĩnh từ camera để xử phạt nguội thì sẽ tạo ra sự oan uổng rất lớn cho người điều khiển phương tiện, đòi hỏi lực lượng chức năng phải kết hợp kiểm tra dữ liệu hộp đen hoặc camera hành trình để phân tích gia tốc phanh và bối cảnh khách quan.

Thứ hai là, tình huống xe khác vượt ở làn bên, đột ngột chen vào khoảng cách an toàn giữa hai xe; đây là “cái bẫy” phạt nguội phổ biến khiến nhiều tài xế nơm nớp lo sợ, đòi hỏi hệ thống camera AI giám sát phải được thiết lập độ trễ logic hợp lý để người lái kịp nhả ga thiết lập lại khoảng cách mới, đồng thời trích xuất hình ảnh để xử phạt nghiêm chính chiếc xe chuyển làn ẩu gây nguy hiểm.

Để giải quyết triệt để bài toán khó khăn trong việc ước định cự ly của tài xế dựa trên tinh thần có lộ trình thích nghi dần, từ kinh nghiệm toàn cầu kết hợp đặc thù trong nước, việc lựa chọn phương thức tính cự ly làm nền tảng đầu tư là yêu cầu then chốt. Cơ quan quản lý nhà nước cần kết hợp hài hòa, lấy “Quy tắc đếm giây” làm phương pháp chủ đạo cho kỹ năng lái xe thực tế, đồng thời giữ quy định mét trong văn bản quy chuẩn kỹ thuật để làm hành lang pháp lý.

Định hướng này sẽ tạo tiền đề đồng bộ hóa toàn bộ tư duy đầu tư: hạ tầng được bổ sung vạch sơn định cự ly, cắm mốc tính thời gian trực tiếp trên mặt đường cao tốc theo đúng chỉ đạo của Chính phủ để giải quyết dứt điểm nỗi lo “khó ước định” của người dân, đồng thời giúp nhà sản xuất ô tô và doanh nghiệp vận tải dễ dàng tích hợp các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến cảnh báo thời gian thực theo giây.

Cán bộ CSGT lập biên bản lái xe không giữ khoảng cách an toàn.

Từ nền tảng đó, một lộ trình và giải pháp toàn diện, có bước đệm thích nghi rõ ràng cả trước mắt lẫn lâu dài cần được triển khai quyết liệt theo đúng tinh thần Thông báo số 482/TB-VPCP ngày 14/09/2026. Trước mắt, trong giai đoạn chuẩn bị và tuyên truyền, cần xây dựng và phát hành rộng rãi các clip mô phỏng tập huấn kỹ năng lái xe an toàn 3D, tái hiện sinh động các tình huống trên cao tốc, đặc biệt là hướng dẫn cách khắc phục tâm lý khó ước định khoảng cách, mô phỏng tình huống xe trước phanh gấp và xe vượt lên tạt vào làn bên của khoảng cách hai xe đột ngột đưa ngay vào chương trình đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe để mọi học viên hình thành phản xạ chuẩn xác; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hệ thống biển báo, vạch sơn và tận dụng hệ thống biển báo thông tin điện tử giao thông biến đổi linh hoạt được lắp đặt dọc theo các tuyến đường cao tốc hoặc quốc lộ lớn (bảng điện tử VMS) để cảnh báo trực quan tại các đoạn tuyến trước khi xử phạt.

Về lâu dài, trong giai đoạn thực thi, cần nâng cấp hệ thống camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo thông minh (Artificial General Intelligence - AGI), có khả năng “đọc” bối cảnh giao thông để tự động lọc bỏ các tình huống bất khả kháng nhằm bảo đảm tính minh bạch, khách quan, không để người dân chịu cảnh phạt oan; kết hợp thực thi theo lộ trình khoa học, trong đó chú trọng tăng cường lực lượng tuần tra hướng dẫn, nhắc nhở và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm vào các dịp cao điểm lễ, Tết, đồng thời có chính sách khuyến khích doanh nghiệp vận tải nâng cấp thiết bị an toàn trên phương tiện.

Để quy định giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc không trở thành nỗi e ngại hay áp lực xử phạt, không tạo ra nỗi lo khó ước định cự ly của tài xế cũng như những trăn trở về nguy cơ chuyển nghề của người lao động lái xe trong các doanh nghiệp vận tải, giải pháp cốt lõi chính là sự đồng hành thấu cảm bằng hành động thiết thực hai chiều, đó là quá trình vừa giải tỏa tận gốc tâm lý lo âu, vừa thống nhất nhận thức sâu rộng để mỗi người thấu hiểu rằng: tuân thủ khoảng cách an toàn không chỉ tiết kiệm thời gian, tiền bạc, ngăn chặn những thảm họa tai nạn kinh hoàng cùng gánh nặng chi phí cứu nạn, điều tra và khắc phục hậu quả khôn lường, mà còn là cách thiết thực nhất để bảo vệ tài sản của xã hội.

Để làm được điều đó, cộng đồng cần được nâng cao nhận thức thông qua đào tạo trực quan, thấu hiểu pháp luật; kết hợp cùng sự hỗ trợ sát sao, nhân văn từ các giải pháp kỹ thuật và lộ trình thích nghi khoa học của Chính phủ cùng lực lượng Công an nhân dân. Nhờ sự chung sức đồng lòng ấy, khi các quy định pháp lý đạt hiệu lực và hiệu quả thực tiễn, đó cũng chính là lúc luật pháp vừa bảo đảm nghiêm ngặt trật tự an toàn giao thông, vừa hiện diện như chiếc phao cứu sinh bảo vệ sinh mạng cho mỗi người, tạo tiền đề vững chắc để chúng ta xây dựng thành công những tuyến cao tốc văn minh, an toàn, thông suốt và thịnh vượng.

Tai nạn giao thông do không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc.