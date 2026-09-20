Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 12 tỉnh, thành ứng phó mưa lớn

Nước ngập trên đường Bà Triệu, xã Hóc Môn, TPHCM sau cơn mưa lớn tối 10-9-2026. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, từ ngày 21 đến 24-9, khu vực Nam bộ, phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thông tin kịp thời đến chính quyền cơ sở và người dân để chủ động biện pháp phòng tránh.

Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất; chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân ven sông, suối, khu vực trũng thấp và những nơi có nguy cơ mất an toàn đến nơi an toàn, nhất là tại các khu vực đã xảy ra mưa lớn.

Tổ chức khơi thông dòng chảy, chuẩn bị lực lượng tại chỗ để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả nếu xảy ra. Lực lượng chức năng tổ chức canh gác, kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết và khu vực đã xảy ra hoặc có nguy cơ sạt lở.

Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua những khu vực không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố, bảo đảm giao thông trên các trục chính và chủ động chống ngập tại khu đô thị, khu công nghiệp.

Đối với các công trình, Ban Chỉ đạo đề nghị kiểm tra, rà soát biện pháp bảo đảm an toàn tại hầm, lò khai thác khoáng sản, công trình đang thi công, hồ chứa và khu vực hạ du. Trong đó, đặc biệt lưu ý các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ và hồ xung yếu.

Các địa phương chủ động rà soát, vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi nhằm đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Đồng thời, bố trí lực lượng thường trực để vận hành hồ chứa, sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra; tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến kỹ năng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất đến người dân ở khu vực Trung bộ và Nam bộ.

Danh sách 12 tỉnh, thành phố được Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị gồm: TPHCM, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, TP Đồng Nai, Tây Ninh, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau và An Giang.