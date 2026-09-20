Mở đường tạm vào 2 bản bị cô lập do sạt lở ở Nghệ An

Video: Bắc cầu tạm sau sạt lở và hiện trường sạt lở khiến 2 bản bị cô lập

Ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch UBND xã Yên Na, cho biết, đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân đã phát dọn cây cối, bắc 2 cầu tre qua khe Chà Hạ, mở đường tạm dài 1km vòng qua điểm sạt lở trên tỉnh lộ 543C vào 2 bản Huồi Pai và Cha Lúm.

Lực lượng chức năng và người dân phát dọn, mở đường tạm

Trước đó, ngày 19-9, khoảng 30.000m³ đất đá, cây cối từ trên đồi Bu Pai sạt lở, tràn xuống tỉnh lộ 543C. Điểm sạt lở cách khu dân cư khoảng 200m.

Hiện khu vực này tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng phong tỏa nơi nguy hiểm, không để người và phương tiện qua lại.

Cán bộ xã Yên Na phát dọn mở đường tạm vào 2 bản bị cô lập

Dự kiến, việc dọn dẹp đất đá tại điểm sạt lở trên tỉnh lộ 543C kéo dài khoảng 2-3 ngày.

2 bản Huồi Pai và Cha Lúm có tổng cộng 309 hộ dân với khoảng 1.000 nhân khẩu sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái.

Đất đá sạt lở, tràn xuống khe Chà Hạ, chia cắt đường vào bản