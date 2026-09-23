Đột phá ở miền cực nam Tổ quốc

Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy Cà Mau mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Mở đường cho kinh tế-xã hội bứt phá

Cà Mau sở hữu hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Địa hình sông nước độc đáo này vừa là đặc trưng sinh thái nhưng cũng là rào cản lớn đối với sự phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ. Những hạn chế về giao thông nông thôn đã và đang là điểm nghẽn gia tăng chi phí vận chuyển hàng hóa, không theo kịp nhu cầu ngày càng cao của sản xuất hàng hóa lớn.

Ở các vùng như Năm Căn, Ngọc Hiển, Đầm Dơi, Tạ An Khương, Tân Thuận, Thanh Tùng, Tân Tiến, Tam Giang…, thương lái khó tiếp cận tận gốc vùng nguyên liệu, dẫn đến các mặt hàng nông, thủy sản chủ lực như: tôm, cua… dễ bị ép giá, hạ thấp năng lực cạnh tranh sản phẩm, đồng thời cũng khiến khoảng cách phát triển giữa khu vực nông thôn với thành thị chậm được thu hẹp.

Nhiều năm qua, mặc dù chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực kiên cố hóa nhưng đến nay, không ít tuyến đường liên xóm, đường bờ kênh ở các vùng sâu, vùng xa vẫn rơi vào tình trạng đứt đoạn. Vào mùa mưa hay những đợt triều cường dâng cao, nhiều cung đường quê biến thành vũng nước lầy lội, trơn trượt, gây khó khăn cho việc đi lại, sinh hoạt của người dân và việc học hành của trẻ em.

Nhận diện rõ bài toán cốt lõi này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã ban hành Nghị quyết số 16 nhằm tạo bước đột phá toàn diện cho hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn trong giai đoạn 2026-2030. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, là “mạch máu” mở đường cho kinh tế-xã hội bứt phá, nâng cao toàn diện chất lượng cuộc sống cho Nhân dân.

Theo tinh thần Nghị quyết số 16, Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ nhựa hóa hoặc bê-tông hóa 100% tuyến đường xã, đường liên xã đạt chuẩn kỹ thuật, đồng thời xây dựng mới và nâng cấp mạng lưới giao thông bằng đường bê-tông kiên cố kết nối đến 100% các khóm, ấp trên địa bàn toàn tỉnh. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều cho biết: Theo tinh thần Nghị quyết số 16, Cà Mau đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ nhựa hóa hoặc bê-tông hóa 100% tuyến đường xã, đường liên xã đạt chuẩn kỹ thuật, đồng thời xây dựng mới và nâng cấp mạng lưới giao thông bằng đường bê-tông kiên cố kết nối đến 100% các khóm, ấp trên địa bàn toàn tỉnh. Để Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách khoa học, hiệu quả và không rập khuôn, Tỉnh ủy Cà Mau phân kỳ đầu tư cụ thể theo từng giai đoạn với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau; làm đến đâu chắc đến đó”.

Thực hiện nghị quyết nêu trên, các địa phương trong tỉnh nhanh chóng cụ thể hóa thành chương trình hành động với những mốc lộ trình rõ ràng cho từng giai đoạn. Tại xã Tạ An Khương của tỉnh Cà Mau, Đảng bộ xã cam kết thực hiện tổng số 37 công trình trong giai đoạn 2026-2027 với tổng chiều dài các tuyến đường hơn 47km, tổng vốn triển khai dự tính hơn 70 tỷ đồng.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tạ An Khương Lê Tấn Phát cho biết: “Nếu được phân bổ đủ vốn thì trong tháng 10 tới, chúng tôi đồng loạt khởi công 12 công trình triển khai trong năm 2026. Các tuyến ưu tiên trong năm nay là những khu vực trước nay chưa cứng hóa mặt đường. Thông qua các cuộc họp với người dân, bà con rất mừng, đồng tình hiến đất mở đường, nguyện góp công sức để công trình triển khai nhanh chóng”.

Sự đồng lòng hưởng ứng từ người dân

Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu xây dựng 4.089 tuyến đường với tổng chiều dài 8.470km, cùng hệ thống cầu theo đường, tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 14.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2027 được xác định là bước đột phá, theo đó, Cà Mau tập trung ưu tiên nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông huyết mạch kết nối các trung tâm xã, vùng sản xuất tập trung, các xã biên giới biển và các địa bàn đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo tinh thần Nghị quyết số 16 của Tỉnh ủy Cà Mau, đến năm 2030, Cà Mau sẽ bê-tông hóa toàn bộ đường giao thông nông thôn đạt chuẩn.

Cà Mau dồn lực thực hiện bêtông hóa 100% tuyến đường có sẵn nền đất đen hoàn chỉnh và đủ điều kiện thi công, ước tính gồm 1.251 tuyến với tổng chiều dài khoảng 2.160km. Cùng với đó, các địa phương trong tỉnh phải hoàn thành triệt để việc đắp nền đất đen và lắp đặt hệ thống cống ngang đường cho toàn bộ 815 tuyến đường chưa có nền (tổng chiều dài khoảng 1.437km). Đây là bước chuẩn bị “đóng móng” vững chắc, tạo tiền đề về mặt bằng kỹ thuật sẵn sàng cho việc bê-tông hóa ở chặng đường tiếp theo.

Giám đốc Sở Xây dựng Cà Mau Dư Minh Hùng cho biết: Giai đoạn 2028-2030 được xem là tổng lực tăng tốc để về đích, Cà Mau sẽ nâng cấp 538 tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp hay thường xuyên ngập nước (tổng chiều dài khoảng 1.072km), đồng thời mở rộng, nâng cấp 1.485 tuyến đường mang tính chất kết nối liên xã, đấu nối trực tiếp vào hệ thống tỉnh lộ và quốc lộ với tổng chiều dài khoảng 3.801km. Mục tiêu là đến năm 2030, 100% tuyến đường đã hoàn thiện nền ở giai đoạn 1 đều được cứng hóa bằng bê-tông. Khi đó, mọi người dân dù ở khóm, ấp xa xôi nào trong tỉnh cũng đều có điều kiện đi lại, sản xuất thuận lợi hơn, tiếp cận dịch vụ tốt hơn và có thêm cơ hội vươn lên.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, Cà Mau linh hoạt huy động nguồn lực tổng hợp và nguồn xã hội hóa từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ và sự đóng góp tự nguyện, đồng lòng hưởng ứng từ phía Nhân dân nhưng tuyệt đối không sử dụng kinh phí chi thường xuyên của các chương trình mục tiêu quốc gia để chi đầu tư xây dựng mặt đường mới.

Nghị quyết số 16 đã góp phần tạo diện mạo mới cho miền sông nước Cà Mau. Các công trình sắp triển khai không chỉ đơn thuần là những con đường được bê-tông hóa, mà chính là cơ hội mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong hành trình mới.

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau Hồ Thanh Thủy, việc bố trí vốn được ưu tiên giải quyết trước cho các địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng ven biển, vùng căn cứ cách mạng còn bị chia cắt nặng nề bởi sông rạch. Về phía Nhân dân, mô hình “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” tiếp tục được phát huy trên tinh thần tự nguyện tùy theo sức dân của từng vùng.

Cùng với đó, lãnh đạo Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh phải làm thật, làm chắc, làm có trọng tâm, trọng điểm; coi trọng chất lượng và tính bền vững của công trình; phải thực hiện đúng tinh thần “đường đến đâu, cầu đến đó”; phát huy vai trò chủ thể và quyền giám sát của Nhân dân theo đúng phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”…

Nghị quyết số 16 đã góp phần tạo diện mạo mới cho miền sông nước Cà Mau. Các công trình sắp triển khai không chỉ đơn thuần là những con đường được bê-tông hóa, mà chính là cơ hội mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong hành trình mới.