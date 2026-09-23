Chuyển mạnh từ tư duy ‘theo dõi tiến độ’ sang ‘chịu trách nhiệm về tiến độ’ đối với các công trình, dự án trọng điểm

Cùng tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy là thành viên của Tổ chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Phạm Tùng

Theo Quyết định số 822, trên địa bàn thành phố có 7 dự án trọng điểm quốc gia và 15 dự án trọng điểm của thành phố thuộc danh sách theo dõi, chỉ đạo thực hiện của Tổ chỉ đạo. Trong đó, với các dự án trọng điểm của thành phố, có 5 dự án đang trong giai đoạn thực hiện lập dự án đầu tư và 10 công trình, dự án trọng điểm đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian tới, số lượng công trình, dự án trọng điểm sẽ được bổ sung thêm. Do đó, đòi hỏi công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư phải được thực hiện khẩn trương, quyết liệt, bài bản và mang tính đột phá.

Đồng chí Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Tổ phó Thường trực Tổ chỉ đạo phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Tùng

Báo cáo tại phiên họp, đại diện Sở Xây dựng cho biết, tại phiên họp lần thứ 2 vào giữa tháng 8-2026, Tổ chỉ đạo đã giao 22 nhiệm vụ cho các sở, ngành và địa phương triển khai thực hiện.

Sau khi nhận nhiệm vụ, các đơn vị nỗ lực tổ chức thực hiện, đặc biệt là công tác chuẩn bị dự án. Đến nay, đã hoàn thành 4 nhiệm vụ đúng thời hạn. Các cơ quan đang tích cực triển khai 16 nhiệm vụ (13 nhiệm vụ thường xuyên, 3 nhiệm vụ chưa đến hạn). Hiện còn 2 nhiệm vụ chưa đáp ứng được tiến độ.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út cho biết: Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Nhiều khó khăn, vướng mắc tại các dự án đã được tháo gỡ, nhiều dự án đã được khởi công xây dựng. Thời gian tới, các đơn vị tiếp tục xử lý nhanh các tồn tại còn lại để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Đồng chí Dương Minh Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Tùng

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh: Mục tiêu cuối cùng là đưa các công trình, dự án trọng điểm vào khai thác sớm nhất, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo động lực tăng trưởng mới và góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai phát triển nhanh, bền vững, hiện đại trong giai đoạn mới. Bởi, các công trình, dự án trọng điểm không chỉ giải quyết yêu cầu về kết cấu hạ tầng mà còn có ý nghĩa mở ra không gian phát triển mới, tăng cường kết nối vùng, khai thác hiệu quả Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, hệ thống cảng biển, các khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ. Đồng thời tạo thêm dư địa cho tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách và thu hút đầu tư.

Đồng chí Võ Tấn Đức giao các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải chuyển mạnh từ tư duy “theo dõi tiến độ” sang “chịu trách nhiệm về tiến độ” đối với quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án. Không để tình trạng dự án đã được xác định là trọng điểm nhưng cách tổ chức thực hiện vẫn theo quy trình, tiến độ thông thường. Tập trung giải quyết dứt điểm từng điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ từng dự án, tạo chuyển biến rõ rệt. “Việc gì đã rõ thì triển khai ngay, việc gì còn vướng thì xác định phương án xử lý ngay, đã xác định thời hạn thì phải hoàn thành đúng thời hạn” - Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức yêu cầu.