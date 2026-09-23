Cử tri Lâm Đồng kiến nghị nhiều vấn đề về đất đai, y tế, môi trường

Sáng 23/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri phường Lâm Viên - Đà Lạt. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng thông tin về kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri được tổng hợp qua các đợt tiếp xúc trước.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội; tổng hợp, phân loại ý kiến, kiến nghị để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền.

Riêng đợt tiếp xúc cử tri phục vụ Kỳ họp thứ nhất có hơn 10.000 cử tri tham dự, với 262 ý kiến, kiến nghị được ghi nhận. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng duy trì tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, tiếp nhận và xử lý 543 đơn, gồm 104 đơn khiếu nại, 114 đơn tố cáo và 325 đơn kiến nghị, phản ánh. Trong số này, 237 đơn được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; 192 đơn được trả lời, hướng dẫn công dân; 114 đơn được xếp lưu do không đủ điều kiện xử lý.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh TTXVN.

Tại hội nghị, cử tri phường Lâm Viên - Đà Lạt nêu 10 lượt ý kiến, kiến nghị liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, một số ý kiến đề cập chính sách khám, chữa bệnh, tình trạng thiếu thuốc, bảo đảm nguồn cung thuốc và vật tư y tế. Cử tri đồng thời đề nghị Trung ương nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp để hỗ trợ các đô thị du lịch trong thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải; phát triển kinh tế tuần hoàn, giảm rác thải nhựa, nâng cao năng lực xử lý nước thải, bảo vệ cảnh quan đô thị.

Liên quan đến đặc thù của địa bàn du lịch, cử tri đề nghị nghiên cứu cơ chế đầu tư, bố trí nguồn lực phù hợp đối với những nơi có lượng khách du lịch lớn. Theo đó, khi xác định nhu cầu đầu tư và chi phí phục vụ cần tính đến không chỉ dân số thường trú mà cả lượng khách du lịch, người tạm trú và mức độ sử dụng hạ tầng, dịch vụ công cộng.

Cử tri cũng kiến nghị có cơ chế xã hội hóa, khuyến khích doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch, cộng đồng dân cư và du khách tham gia phân loại rác tại nguồn, giảm rác thải nhựa, bảo vệ cảnh quan, hướng tới môi trường du lịch xanh, sạch, văn minh.

Đối với lĩnh vực pháp luật, cử tri nêu một số vấn đề chưa phù hợp trong Luật Thừa kế.

Các kiến nghị của cử tri được lãnh đạo UBND phường Lâm Viên - Đà Lạt, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Nội vụ trao đổi, trả lời theo thẩm quyền.

Cử tri Lê Văn Trúc kiến nghị một số vấn đề chưa phù hợp trong Luật thừa kế. Ảnh TTXVN.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, giải quyết, trả lời thấu đáo bằng văn bản đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

Với các ý kiến thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ, rõ ràng để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đối với phản ánh về chênh lệch số liệu dân số giữa thực tế và trên hệ thống, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đề nghị lực lượng Công an địa phương rà soát, cập nhật số liệu, bởi thống kê dân số đầy đủ, chính xác là cơ sở để hoạch định phù hợp các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về kiến nghị thiếu sách giáo khoa, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao thông tin Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo tháo gỡ.

Đối với nhóm kiến nghị về đất đai, ông Nguyễn Văn Quảng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp các vướng mắc; những kiến nghị thuộc thẩm quyền thì tỉnh chủ động tháo gỡ. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương, đề nghị tỉnh thống kê đầy đủ, kiến nghị lên Quốc hội để xem xét đưa vào chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Đây là nguồn thông tin cơ sở để Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Đất đai trong kỳ họp này.