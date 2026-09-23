Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy dự Lễ phát động làm đường giao thông nông thôn tại xã Lương Thịnh

Cùng tham dự lễ phát động có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Văn phòng Tỉnh ủy; cấp ủy, chính quyền và đông đảo nhân dân xã Lương Thịnh.

Đại biểu tham dự lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Phạm Anh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Thịnh cho biết, toàn xã hiện có 11 thôn, hơn 3.000 hộ dân với trên 12.600 nhân khẩu. Hệ thống giao thông do xã quản lý gồm hơn 150 tuyến, trong đó có 38 tuyến đường trục xã, trục thôn với tổng chiều dài 62,3 km; tỷ lệ cứng hóa đạt trên 91%.

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn 20 tuyến đường ngõ, xóm chưa được kiên cố hóa; một số tuyến đường trục thôn nhỏ hẹp, chưa đáp ứng yêu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển sản xuất.

Đồng chí Phạm Anh Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lương Thịnh phát biểu tại buổi lễ.

Thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TU ngày 3/2/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040, trong đợt 2 năm 2026, xã Lương Thịnh triển khai 14 tuyến đường với tổng chiều dài 5,8 km. Tuyến đường được lựa chọn phát động tại thôn Đồng Bằng dài 200 m.

Xác định nhân dân là chủ thể, là trung tâm và là người thụ hưởng trực tiếp, xã Lương Thịnh triển khai xây dựng giao thông theo cơ chế “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Theo đó, ngân sách hỗ trợ vật liệu để kiên cố hóa mặt đường bê tông xi măng, hỗ trợ một phần kinh phí mở mới, mở rộng nền đường và xây dựng công trình thoát nước.

Nhân dân xã Lương Thịnh tham dự buổi lễ phát động.

Đối với các hộ tự nguyện hiến đất làm đường, xã hỗ trợ 100% kinh phí đo đạc và các khoản phí, lệ phí để thực hiện chỉnh lý biến động đất đai. Đồng chí Chủ tịch UBND xã Phạm Anh Đức kêu gọi Nhân dân tiếp tục đồng thuận, tích cực hiến đất, giải phóng mặt bằng, đóng góp ngày công, trực tiếp tham gia và giám sát thi công, góp phần bảo đảm công trình đúng thiết kế, chất lượng và tiến độ.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy nhấn mạnh, với địa hình miền núi, chia cắt, giao thông nông thôn có ý nghĩa thiết yếu đối với đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của Lào Cai. Những tuyến đường được đầu tư, nâng cấp sẽ tạo thuận lợi hơn cho người dân đi lại, vận chuyển nông sản, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và phát triển sản xuất.

Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu đến năm 2030 có trên 80% đường giao thông nông thôn được cứng hóa và phấn đấu đạt 100% trước năm 2040. Theo Bí thư Tỉnh ủy, để thực hiện mục tiêu này, nguồn lực Nhà nước là điều kiện quan trọng nhưng chưa đủ; sự đồng thuận, tham gia và giám sát của người dân có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả, chất lượng và tính bền vững của các công trình.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ.

Ghi nhận những đóng góp thiết thực của Nhân dân xã Lương Thịnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương tinh thần hưởng ứng phong trào, sự đồng thuận trong xây dựng đường giao thông nông thôn của bà con nhân dân địa phương. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân trong từng công trình, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ mục tiêu, cách làm và quyền lợi của mình; công khai, minh bạch phương án, nguồn lực và các khoản đóng góp; bảo đảm việc tham gia hoàn toàn tự nguyện, phù hợp với điều kiện từng hộ.

Đồng chí lưu ý cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, bí thư chi bộ, trưởng thôn phải gương mẫu, đi đầu; quá trình thi công phải khẩn trương nhưng bảo đảm quy chuẩn, chất lượng, phù hợp nhu cầu thực tế, đồng thời chú trọng duy tu, bảo dưỡng để công trình phát huy hiệu quả lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy trao tặng xã Lương Thịnh 100 tấn xi măng để hỗ trợ phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn.

Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy trao tặng xã Lương Thịnh 100 tấn xi măng để hỗ trợ phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn.

Hưởng ứng phong trào, Bí thư Chi bộ thôn Đồng Bằng khẳng định quyết tâm sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng để người dân nắm rõ vai trò chủ thể; tích cực vận động bà con hiến đất, giải phóng mặt bằng và đóng góp ngày công để sớm hoàn thành các tuyến đường đạt chuẩn.

Bí thư Chi bộ thôn Đồng Bằng phát biểu hưởng ứng phong trào.

Đồng thời, thôn sẽ tăng cường giám sát cộng đồng nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch, chất lượng công trình và vận động Nhân dân giữ gìn tuyến đường "Xanh - sạch - đẹp - bền vững" sau khi đưa vào sử dụng.

Đồng chí Dương Quốc Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng bà con tham gia buổi ra quân làm đường giao thông nông thôn.

Ngay sau lễ phát động, Bí thư Tỉnh ủy Dương Quốc Huy cùng các đại biểu và Nhân dân xã Lương Thịnh tham gia khởi công, đổ những mét bê tông đầu tiên trên tuyến đường thôn Đồng Bằng, mở đầu cho đợt triển khai xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 năm 2026.