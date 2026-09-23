12 dự án giao thông giải ngân dưới 5%, Thủ tướng yêu cầu xử lý triệt để vướng mắc

Thủ tướng Lê Minh Hưng mới chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai, thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải. Báo cáo tại cuộc họp nhìn chung cho thấy các dự án bám sát hiện đang tiến độ, kế hoạch đề ra, nhưng vẫn còn một số dự án, công trình bị chậm tiến độ.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 31/8, các dự án, công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải đã giải ngân 95.440 tỷ đồng, đạt 38% kế hoạch, thấp hơn mức giải ngân chung của cả nước gần 50%.

Năm 2026, tổng số vốn bố trí cho các dự án trọng điểm giao thông vận tải khoảng trên 255.000 tỷ đồng. Trong đó có 12 dự án tỉ lệ giải ngân dưới 5%, 6 dự án đang chuẩn bị đầu tư và 6 dự án đang thực hiện đầu tư. Đáng chú ý, có tới 3 dự án đang triển khai nhưng chưa giải ngân.

Một số dự án quy mô lớn mới giải ngân dưới 30% gồm: Vành đai 3 Tp.Hồ Chí Minh, Tp.Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau và Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương nâng cao trách nhiệm, quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ đã cam kết và giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Lãnh đạo các bộ, ngành được giao trực tiếp làm việc tại các dự án chậm tiến độ để xác định nguyên nhân, xử lý vướng mắc và xây dựng lộ trình thực hiện từ nay đến cuối năm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai, thúc đẩy giải ngân các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ảnh: VGP).

Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng được yêu cầu kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân, không khả thi, không đáp ứng tiến độ sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Kết quả giải ngân được xác định là một tiêu chí quan trọng để bố trí kế hoạch vốn đầu tư công cho những năm tiếp theo.

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất gây chậm tiến độ được xác định là thiếu hụt vật liệu xây dựng. Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá các mỏ vật liệu, nắm chắc trữ lượng thực tế và nghiên cứu cơ chế điều phối vật liệu giữa các dự án trọng điểm.

Trong các dự án chuẩn bị đầu tư, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn và báo cáo nghiên cứu khả thi. Với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, phấn đấu hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 10/2026, khởi công tuyến chính đầu năm 2027. Các dự án đường sắt đô thị Hà Nội, cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình và mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông theo phương thức PPP cũng được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ vướng mắc để triển khai.

Nhóm 6 dự án đang thực hiện đầu tư, Thủ tướng yêu cầu tập trung xử lý các vấn đề về mặt bằng, thi công, nguồn vốn, giải ngân, nghiệm thu, thanh toán và điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Đối với các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2026, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Hữu Nghị - Chi Lăng, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Cao Lãnh - An Hữu và Vành đai 3 Tp.Hồ Chí Minh.

Bộ Tài chính được giao chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không (AVC) và các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Với các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2027 theo các nghị quyết của Quốc hội giao, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh Cảng hàng không Gia Bình giai đoạn 1.1, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, Vành đai 4 Hà Nội, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Cà Mau - Đất Mũi, tuyến đường dẫn ra đảo Hòn Khoai và đưa toàn tuyến Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào khai thác đồng bộ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, với tổng số vốn rất lớn, các dự án trọng điểm giao thông vận tải là nguồn lực quan trọng để góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026, năm đầu tiên của nhiệm kỳ. Việc bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án sẽ góp phần giảm hệ số ICOR, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm và tạo tiền đề cho giai đoạn 2026 - 2030.