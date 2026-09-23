Bắc Ninh: Thanh tra phát hiện nhiều sai phạm tại 7 dự án hạ tầng, yêu cầu xử lý trách nhiệm

Thanh tra TP Bắc Ninh đã ban hành Thông báo Kết luận thanh tra số 330/TB-TTT.NV5, chỉ ra những sai phạm trong công tác chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng đối với một số dự án do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng (QLDA ĐTXD) thị xã Chũ (nay là Ban QLDA xây dựng Phượng Sơn), UBND xã Nam Dương và UBND phường Chũ làm chủ đầu tư.

Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài phường Chũ - Ảnh: ITN.

Đây đều là những dự án có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị, với nguồn vốn đầu tư từ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng mỗi dự án. Điển hình như: Dự án Hạ tầng kỹ thuật và khu dân cư đường Lê Duẩn kéo dài với tổng mức đầu tư hơn 78,7 tỷ đồng; Dự án Xây dựng, cải tạo hạ tầng thiết yếu vùng trồng cây ăn quả tập trung có giá trị kinh tế cao tại huyện Lục Ngạn có tổng mức đầu tư 148,8 tỷ đồng; hay Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Trần Phú giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư hơn 132,3 tỷ đồng.

Bên cạnh việc ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư trong việc tuân thủ quy trình đầu tư, cắt giảm kịp thời hơn 3 tỷ đồng khối lượng do đơn vị tư vấn tính sai, cơ quan thanh tra đã thẳng thắn chỉ ra những lỗ hổng trong công tác quản lý chi phí.

Theo kết luận thanh tra, sự yếu kém bộc lộ ngay từ khâu thiết kế trên giấy. Cụ thể, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đã tính toán sai khối lượng. Việc áp dụng đơn giá vật liệu và ca máy chưa phù hợp với thời điểm thi công thực tế. Những sai sót cơ bản này đã đẩy giá trị dự toán tăng, với tổng số tiền lên tới 3.816.017.000 đồng.

Đáng nói, hệ thống công tác thẩm tra, thẩm định cũng bộc lộ sự thiếu sót. Hậu quả là những khối lượng bị tính sai không được kịp thời phát hiện và loại bỏ, mà vẫn nghiễm nhiên được đưa vào khối lượng mời thầu và ký hợp đồng chính thức với các đơn vị thi công xây lắp.

Dù trong quá trình thi công và nghiệm thu, chủ đầu tư cùng nhà thầu đã phát hiện, tính toán lại và tiến hành giảm trừ qua các đợt thanh toán, nhưng tính đến thời điểm thanh tra, vẫn còn giá trị chưa được giảm trừ là 735.364.000 đồng.

Thanh tra TP Bắc Ninh đã "gọi tên" từng cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm cho những sai phạm này. Trách nhiệm chung trước hết thuộc về Ban QLDA ĐTXD thị xã Chũ (nay là Ban QLDA xây dựng Phượng Sơn) trong vai trò là đơn vị được giao làm Chủ đầu tư.

Trách nhiệm trực tiếp bị quy về các cán bộ quản lý dự án và cán bộ giám sát của chủ đầu tư. Đồng thời, các đơn vị tư vấn thiết kế, lập dự toán, đơn vị thẩm tra, thẩm định và các nhà thầu thi công không đảm bảo khối lượng theo thiết kế cũng không được loại trừ trách nhiệm.

Để chấn chỉnh kỷ cương trong hoạt động đầu tư công, Chánh Thanh tra TP Bắc Ninh đã kiến nghị nhiều biện pháp xử lý.

Về kinh tế, Thanh tra TP Bắc Ninh yêu cầu các chủ đầu tư hiện tại gồm Ban QLDA xây dựng Phượng Sơn, Chủ tịch UBND xã Nam Dương và Chủ tịch UBND phường Chũ phải thực hiện giảm trừ khi phê duyệt thanh toán, quyết toán dự án hoàn thành đối với 7 dự án với tổng số tiền 735.364.000 đồng.

Chủ đầu tư trên cơ sở việc giảm trừ khối lượng từ các gói thầu xây lắp phải thực hiện rà soát, giảm trừ các chi phí tư vấn có liên quan (quản lý dự án, giám sát, thiết kế, thẩm tra) khi thực hiện quyết toán công trình.

Về xử lý hành chính, Chủ tịch UBND phường Phượng Sơn có trách nhiệm kiểm điểm Giám đốc và Phó Giám đốc Ban QLDA xây dựng Phượng Sơn vì để xảy ra sai sót. Giám đốc Ban QLDA phải tiếp tục kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời yêu cầu các đơn vị tư vấn phải tự kiểm điểm trách nhiệm của mình.

Về xử phạt vi phạm hành chính, Thanh tra TP Bắc Ninh yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã (Phượng Sơn, Chũ, Nam Dương) căn cứ thẩm quyền chỉ đạo phòng chuyên môn xem xét mức độ vi phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến 7 dự án, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng theo quy định.