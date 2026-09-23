Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh dự Lễ phát động Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn tại xã Việt Hồng

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự; lãnh đạo Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo xã Việt Hồng cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn.

Những năm qua, phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn tại Việt Hồng nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân. Đến nay, toàn xã đã nhựa hóa, bê tông hóa 113,42/124,7 km đường giao thông nông thôn, đạt 91,12%. Người dân đã tự nguyện hiến đất, cây cối, vật kiến trúc, đóng góp ngày công, vật liệu và kinh phí để cùng Nhà nước xây dựng các tuyến đường.

Các đại biểu dự lễ khởi công.

Năm 2026, xã Việt Hồng triển khai 2 tuyến đường với tổng chiều dài 4 km, tổng mức đầu tư trên 13 tỷ đồng; trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 7,344 tỷ đồng. Đến nay, địa phương đã thi công, giải ngân 7,14/7,344 tỷ đồng, đạt khoảng 97%.

Người dân xã Việt Hồng phấn khởi tham gia lễ khởi công.

Lễ phát động được tổ chức tại tuyến đường liên thôn thuộc thôn Việt Cường 1, có chiều dài 3,8 km, nền đường rộng 6 m, mặt đường rộng 3,5 m. Đây là tuyến đường nối từ thôn Việt Cường 1 với thôn Việt Cường 6, phục vụ nhu cầu đi lại của gần 500 hộ dân. Tuyến đường hoàn thành có ý nghĩa thiết thực đối với nhu cầu đi lại, sản xuất, vận chuyển hàng hóa và giao thương của nhân dân, đồng thời là công trình hưởng ứng đợt cao điểm 30 ngày xây dựng đường giao thông nông thôn của tỉnh.

Bí thư Đảng ủy xã Việt Hồng Hoàng Mạnh Hà phát biểu tại lễ khởi công.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Hoàng Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Việt Hồng nhấn mạnh, mục tiêu đến năm 2030, địa phương phấn đấu tỷ lệ đường giao thông nông thôn trên địa bàn được nhựa hóa, bê tông hóa đạt trên 95%, tầm nhìn đến năm 2040 đạt 100%.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, các thôn và tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động; phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân, thực hiện hiệu quả phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Việc huy động, sử dụng các nguồn lực phải công khai, minh bạch, đúng mục đích; các công trình phải bảo đảm quy mô, tiêu chuẩn, chất lượng và tiến độ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trao hỗ trợ xã Việt Hồng 70 tấn xi măng.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao hỗ trợ xã Việt Hồng 70 tấn xi măng để xây dựng các công trình giao thông nông thôn, góp phần phát huy nội lực trong Nhân dân và thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh trò chuyện cùng bà con nhân dân thôn Việt Cường 1, xã Việt Hồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cũng nhân dân xã Việt Hồng khởi công tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn Việt Cường 1.

Ngay sau lễ phát động, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh cùng lãnh đạo các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và Nhân dân thôn Việt Cường 1 trực tiếp tham gia thi công, đổ bê tông tuyến đường, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần chung sức xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn.

Nhân dân xã Việt Hồng tham gia khởi công tuyến đường tại thôn Việt Cường 1.

Lễ phát động Phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn đợt 2 nhằm tiếp tục huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, đẩy nhanh tiến độ mở mới, mở rộng nền đường, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn; góp phần thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết 46-NQ/TU ngày 3/2/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040.