Tăng cường công tác vệ sinh môi trường tại các cơ sở giáo dục sau mưa lũ

Cán bộ, giáo viên Trường THCS Nông Cống, phân hiệu Vạn Thiện dọn dẹp, vệ sinh trường lớp sau mưa, lũ. Ảnh: Tống Hương.

Những ngày vừa qua, mưa, lũ kéo dài đã ảnh hưởng đến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh, gây ngập, chia cắt tại một số nơi, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của Nhân dân và hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong lĩnh vực giáo dục, mưa, lũ đã làm ngập nhiều trường học, ảnh hưởng đến cơ sở vật chất, cảnh quan và điều kiện tổ chức dạy, học; nhiều cơ sở phải cho học sinh tạm nghỉ để bảo đảm an toàn, một số trường được sử dụng làm nơi sơ tán, bố trí chỗ ở, sinh hoạt tạm thời cho người dân.

Ngay sau mưa, lũ, các địa phương và cơ sở giáo dục đã chủ động huy động lực lượng, tổ chức thu dọn, vệ sinh trường, lớp, khắc phục các khu vực, hạng mục bị ảnh hưởng để sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường.

Tuy nhiên, đến nay tại một số cơ sở giáo dục, việc vệ sinh, khắc phục sau mưa, lũ vẫn chưa hoàn thành, một số khu vực chưa đảm bảo sạch sẽ, ảnh hưởng đến điều kiện dạy, học và sinh hoạt của giáo viên, học sinh. Bên cạnh đó, qua rà soát cho thấy công tác vệ sinh môi trường tại một số cơ sở giáo dục trong điều kiện bình thường còn những hạn chế, nhất là việc quản lý, duy trì vệ sinh tại các khu vực sinh hoạt chung, khu vệ sinh dành cho học sinh và một số công trình phục vụ trực tiếp việc học tập, sinh hoạt.

Để khẩn trương hoàn thành việc vệ sinh, khắc phục sau mưa, lũ; đồng thời, chấn chỉnh, nâng cao chất lượng và duy trì nền nếp công tác vệ sinh môi trường tại các cơ sở giáo dục, đảm bảo môi trường học tập, sinh hoạt sạch sẽ, an toàn cho học sinh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục rà soát, hoàn thành trong thời gian sớm nhất việc vệ sinh, khắc phục các khu vực, hạng mục còn bị ảnh hưởng sau mưa, lũ, đảm bảo trường, lớp, khuôn viên, khu bán trú, bếp ăn, khu vệ sinh, hệ thống cấp nước, thoát nước và các khu vực phục vụ học tập, sinh hoạt của học sinh được sạch sẽ, an toàn trước khi sử dụng ổn định.

Chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh toàn diện công tác vệ sinh môi trường tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; trong đó lưu ý khu vực vệ sinh dành cho học sinh phải có đủ nước sử dụng, bảo đảm thoát nước, thông thoáng, sạch sẽ; kịp thời sửa chữa thiết bị hư hỏng, cải tạo, nâng cấp các hạng mục không còn đáp ứng yêu cầu, không để ảnh hưởng đến việc sử dụng và sinh hoạt của học sinh.

Chỉ đạo người đứng đầu các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức và duy trì công tác vệ sinh trường học thường xuyên; phân công cụ thể người phụ trách từng khu vực và tổ chức kiểm tra thường xuyên, nhất là khu vệ sinh, bếp ăn, khu bán trú và khu vực sinh hoạt chung; kịp thời phát hiện, xử lý các tồn tại phát sinh. Việc vệ sinh trường học phải được thực hiện hàng ngày, trở thành nền nếp, không để tình trạng chỉ tập trung thực hiện theo từng đợt hoặc khi có kiểm tra. Bên cạnh đó, tăng cường giáo dục, hướng dẫn học sinh giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường, lớp; sử dụng và giữ gìn công trình vệ sinh, bỏ rác đúng nơi quy định, bảo vệ cảnh quan và tài sản chung; qua đó hình thành ý thức, thói quen giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường trong nhà trường.

Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn hoàn thành việc vệ sinh, khắc phục các khu vực còn bị ảnh hưởng sau mưa, lũ trong thời gian sớm nhất; trường hợp khối lượng công việc còn lớn, chủ động huy động lực lượng, phương tiện phù hợp để hỗ trợ nhà trường thực hiện.

Tổ chức rà soát thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác vệ sinh môi trường tại các trường học trên địa bàn, trọng tâm là công trình vệ sinh, hệ thống cấp nước, thoát nước và các hạng mục trực tiếp phục vụ sinh hoạt của học sinh. Đối với các hư hỏng có thể sửa chữa, khắc phục ngay, chỉ đạo xử lý kịp thời; đối với các công trình xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu sử dụng, chủ động cân đối, ưu tiên bố trí nguồn lực để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp theo quy định.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra việc duy trì vệ sinh môi trường tại các cơ sở giáo dục; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tồn tại theo thẩm quyền, không để tình trạng mất vệ sinh hoặc cơ sở vật chất không đảm bảo yêu cầu sử dụng kéo dài.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Bí thư Đảng ủy các xã, phường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền địa phương và các tổ chức có liên quan phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trường học, từng bước hình thành và duy trì nền nếp, giữ gìn môi trường học đường sạch sẽ, an toàn, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh học tập và sinh hoạt.