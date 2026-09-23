Thể chế không còn là rào cản cho sự phát triển của Thủ đô

Việc của người dân phải được giải quyết đến nơi đến chốn

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở UBND xã Phù Đổng và kết nối trực tuyến đến 12 xã, phường trong Đơn vị bầu cử số 10.

Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe báo cáo dự kiến chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; thông báo kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền đối với kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri lần trước.

Đồng thời, cử tri cũng đã kiến nghị nhiều vấn đề phát triển ở địa phương như bảo đảm các dự án trọng điểm cũng như các tuyến đường hạ tầng khung phát huy hiệu quả đầu tư ở mức cao nhất trên địa bàn; hoàn thiện các cơ chế, chính sách liên quan các lĩnh vực quản lý đất đai, quy hoạch, quản lý đô thị theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện; quan tâm hơn nữa đến cán bộ ở cấp cơ sở, đặc biệt là đội ngũ ở thôn, tổ dân phố…

Đề cập các vấn đề liên quan đến Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, cử tri mong muốn giữ lại các làng cổ tại các địa phương; có phương án bảo đảm quyền, lợi ích của người dân khi phải di dời, bố trí tái định cư cho người dân với phương châm nơi ở mới phải bằng, hoặc tốt hơn nơi ở cũ...

Cử tri kiến nghị Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường giám sát, giải quyết các kiến nghị của cử tri; tăng cường xuống cơ sở để nắm bắt thực chất ý kiến, kiến nghị của cử tri, việc giải quyết, trả lời của các cơ quan chức năng đối với các kiến nghị...

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã phát biểu tiếp thu và trả lời cử tri các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phát biểu với các cử tri Đơn vị bầu cử số 10, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của các cử tri.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội nêu rõ quan điểm, việc của dân phải được giải quyết đến nơi đến chốn. Kết quả phát triển phải được thể hiện bằng những thay đổi thực chất trông thấy được; đồng thời khẳng định, việc lắng nghe, giải quyết ý kiến của cử tri không chỉ dừng ở các hoạt động tiếp xúc, mà phải coi là việc thường xuyên, thông qua giải quyết công việc hàng ngày, lắng nghe ý kiến phản hồi, kiến nghị của Nhân dân.

Thông tin với cử tri về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, kinh tế Thủ đô có mức tăng trưởng GRDP cao hơn so với bình quân chung cả nước; trong 6 tháng đầu năm đạt 8,22%. Tăng trưởng của quý III và cả 3 quý của năm 2026 dự kiến TP vẫn trong nhóm địa phương có tăng trưởng cao của cả nước.

TP đang có tăng trưởng ở tất cả các lĩnh vực; tập trung triển khai thực hiện các dự án đầu tư công, đầu tư ngoài ngân sách và đang nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng của cả năm, phấn đấu ở mức trên 11%...

Cùng với kết quả tăng trưởng, nhiều dự án, công trình lớn trên địa bàn Thủ đô đang được đẩy nhanh tiến độ và về đích.

Theo Bí thư Thành ủy, việc TP lựa chọn phát triển đô thị hướng ra sông Hồng và hệ thống hạ tầng kết nối sẽ tạo cơ hội cho khu vực phía Bắc và Hà Nội trở thành trung tâm, vùng động lực cho phát triển của Thủ đô.

Thiết lập hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng nhấn mạnh, hoạt động của bộ máy chính quyền TP đã chuyển mạnh từ quản lý sang phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đặc biệt, với 61 nghị quyết, 16 quyết định quy phạm pháp luật của HĐND, UBND TP được ban hành kịp thời, cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, TP đã thiết lập được hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực đầu tư, phát triển hạ tầng, giáo dục - đào tạo, y tế, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển văn hóa, các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát...

Có thể khẳng định, từ thời điểm ngày 1/7/2026, thể chế không còn là điểm nghẽn, là rào cản cho sự phát triển của Thủ đô.

Theo Bí thư Thành ủy, TP không chỉ đổi mới phương thức quản trị dựa trên hệ thống số và dữ liệu, mà còn tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm của từng vị trí công tác.

Các thành tựu phát triển đang mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân Thủ đô. Cụ thể, TP đã thực hiện nghiêm các chính sách về an sinh xã hội; tập trung giải quyết tình trạng thiếu trường học, lớp học. Bước vào năm học 2026-2027, TP đã có thêm 4 trường trung học phổ thông được đưa vào hoạt động và hiện đang tiếp tục bố trí quỹ đất để đầu tư các trường công lập đồng bộ.

Nhấn mạnh việc Thủ đô đang tập trung triển khai thí điểm xã, phường xã hội chủ nghĩa, Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, mục tiêu xuyên suốt là lấy chất lượng sống, sự hài lòng, mức độ thụ hưởng và hạnh phúc của người dân ở vị trí trung tâm, là tiêu chí tổng hợp quan trọng nhất.

Việc thí điểm đang được thực hiện trên địa bàn hai xã Thư Lâm, Phúc Thịnh nhưng 124 xã, phường còn lại cũng đang triển khai theo từng tiêu chí. Trên cơ sở thí điểm, TP sẽ đúc rút, hoàn thiện mô hình để tham mưu Trung ương ban hành một bộ tiêu chí chung cho cả nước thực hiện.

Để Nhân dân được thụ hưởng văn hóa và đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển, TP đã và đang thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, phát triển văn hóa trong cộng đồng, kết nối văn hóa với du lịch, tổ chức các hoạt động văn hóa trong không gian di sản...

Quang cảnh hội nghị tại xã Phù Đổng. Ảnh: Quang Thái

Bên cạnh đó, đến nay, TP đã và đang triển khai 146 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương, với tổng số gần 130.000 căn hộ; đồng thời, triển khai 2 khu nhà ở cho thuê với hơn 7.000 căn hộ.

Về xử lý 5 điểm nghẽn lớn về ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, úng ngập và an toàn thực phẩm, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, đây là những vấn đề được TP đã, đang tập trung giải quyết và thời gian gần đây có sự chuyển biến tích cực.

Về ùn tắc giao thông, TP đã tập trung đầu tư để hoàn thành nhiều dự án giao thông trọng điểm. Về môi trường, TP tập trung cao độ cải thiện năng lực xử lý chất thải; dự kiến đến cuối năm 2027 chấm dứt việc chôn lấp rác thải và toàn bộ rác thải được đưa vào đốt phát điện... 34 triệu tấn rác cũ chôn lấp từ trước đến nay sẽ được xử lý và tạo ra quỹ đất khoảng 640ha để tiếp tục đưa vào khai thác, sử dụng.

Đồng thời, TP tập trung hoàn thành hệ thống thu gom nước thải tại các sông nội đô là Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét và các sông Cầu Bây, sông Nhuệ, sông Đáy; bổ cập nước hồi sinh các dòng sông...

Về úng ngập, TP đã hoàn thành 10 công trình khẩn cấp và 1 dự án chống ngập cục bộ tại khu vực nội thành. Sau đợt mưa lớn vừa qua, TP đã đánh giá các dữ liệu úng ngập để tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước theo hướng đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ và từng bước khắc phục tình trạng úng ngập.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội khẳng định, TP sẽ đánh giá và tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến của cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của TP, TP sẽ tập trung giải quyết và sớm có ý kiến báo cáo với cử tri. Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương, TP sẽ có ý kiến kiến nghị; những việc phối hợp với các địa phương bạn, TP sẽ thực hiện nghiêm túc và có báo cáo đầy đủ.

Thông tin liên quan đến Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, đây là một nhiệm vụ rất lớn. Ban Thường vụ Thành ủy TP đã họp nhiều lần và chỉ đạo với nguyên tắc bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, các quy định của pháp luật có liên quan.

TP thực hiện trên tinh thần thận trọng, bài bản, tính toán khoa học, bảo đảm tất cả mọi vấn đề liên quan, nhất là về sinh kế của người dân, phòng, chống lũ, hài hòa giữa phát triển và bảo tồn, chỉnh trang các làng xóm lâu đời, các công trình di tích trên khu vực nghiên cứu.

Về chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án, Bí thư Thành ủy cho biết, việc này đang xin ý kiến Nhân dân theo hướng áp dụng chính sách cao nhất theo thẩm quyền của TP; nghiên cứu bố trí tái định cư tại chỗ và bố trí tại các xã, phường lân cận, gần với nơi sinh sống cũ của người dân. Các khu tái định cư có hạ tầng đầy đủ, đồng bộ và chỉ khi nào hoàn thành toàn bộ thì mới thực hiện thu hồi đất tại nơi ở hiện tại của người dân. TP sẽ tiếp tục tiếp thu ý kiến góp ý của Nhân dân để hoàn thiện trước khi phê duyệt quy hoạch theo quy định của pháp luật.

Trong bối cảnh Thủ đô đang bước vào giai đoạn phát triển rất mạnh mẽ để cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030, Bí thư Thành uỷ Hà Nội khẳng định, TP sẽ hành động quyết liệt hơn nữa để chuyển hóa các cơ chế vượt trội được Trung ương, các địa phương dành cho TP.

Qua đó, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và quan trọng nhất là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn nữa cho người dân Thủ đô.