Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Giang dự lễ phát động xây dựng 29,3 km đường giao thông nông thôn tại xã Bát Xát

Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Bát Xát cùng đông đảo nhân dân hai thôn San Lùng và Sơn Hà.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Bát Xát đã phát động phong trào làm đường giao thông nông thôn giai đoạn 2 trên địa bàn xã Bát Xát; kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và Nhân dân cùng chung sức tham gia, cùng bảo vệ và phát huy hiệu quả các tuyến đường.

Quang cảnh lễ phát động.

Lãnh đạo xã đề nghị mỗi thôn tiếp tục rà soát, xác định tuyến đường cần đầu tư, ưu tiên khu vực phục vụ sản xuất, đông dân cư và có nguy cơ chia cắt khi mưa lũ; đồng thời vận động người dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công, phối hợp thi công, giám sát và bảo vệ công trình.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Trong đợt 2, xã Bát Xát triển khai 15 công trình giao thông nông thôn, tổng chiều dài 29,3 km, tổng mức đầu tư 59,9 tỷ đồng; trong đó, huy động người dân tham gia đóng góp hơn 8,5 tỷ đồng. Việc huy động nguồn lực trong Nhân dân được thực hiện theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; người dân tham gia hiến đất, đóng góp ngày công, trực tiếp thi công, giám sát và bảo vệ công trình.

Chủ tịch UBND xã Bát Xát phát động phong trào làm đường giao thông nông thôn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Giang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận tinh thần chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Bát Xát trong xây dựng giao thông nông thôn. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên những tuyến phục vụ sản xuất, dân sinh và có ý nghĩa kết nối.

Đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, cùng với đẩy nhanh tiến độ, các công trình phải bảo đảm chất lượng, an toàn; gắn đầu tư xây dựng với quản lý, bảo trì và khai thác lâu dài. Việc lựa chọn, triển khai các công trình cần hướng tới hiệu quả thực chất, để mỗi tuyến đường sau khi hoàn thành thực sự phục vụ đời sống, sản xuất của người dân, góp phần mở rộng không gian phát triển và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Tặng 70 tấn xi măng hỗ trợ làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Bát Xát.

Tại lễ phát động, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang cùng các đại biểu và Nhân dân đã tham gia khởi công tuyến đường Po Hà - San Lùng (tuyến 2) có chiều dài hơn 2 km. Tuyến đường sau khi hoàn thành sẽ tạo thuận lợi cho người dân vận chuyển nông sản, vật tư phục vụ sản xuất; hỗ trợ việc đi lại, tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và tăng khả năng kết nối trong khu vực; có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Giang cùng cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia đổ bê tông tuyến đường Po Hà - San Lùng (tuyến 2).

Khánh thành và đưa vào sử dụng công trình đường đi Cao Độ, thôn San Lùng.

Cũng trong sáng 23/9, xã Bát Xát khánh thành và đưa vào sử dụng công trình đường đi Cao Độ, thôn San Lùng, dài khoảng 2,8 km. Công trình được khởi công ngày 20/4/2026, hoàn thành trước 2 tháng so với mục tiêu đề ra.