Xác định 5 mộ tập thể với 69 hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang, kết quả trên được xác định trên cơ sở thông tin từ các cựu chiến binh từng chiến đấu tại Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên, kết quả hội nghị thu thập, cung cấp thông tin, tư liệu lịch sử tổ chức ngày 13/8 và quá trình kiểm tra thực địa của Đoàn công tác Ban Chỉ đạo quốc gia từ ngày 3 đến 4/9/2026.

Sau khi thống nhất chủ trương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo mở rộng phạm vi tìm kiếm tại Điểm cao 685 và phát hiện 5 vị trí có hài cốt liệt sĩ. Các vị trí được xác định là những mộ tập thể của các đơn vị thuộc Trung đoàn 153, Sư đoàn 356.

Tuyên Quang lên phương án quy tập 5 mộ tập thể với 69 hài cốt liệt sĩ tại Điểm cao 685.

Cụ thể, tại đỉnh mỏm E2 xác định một mộ tập thể của một khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm, Đại đội 16, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, với 6 hài cốt liệt sĩ.

Tại sườn Đông mỏm E3 là mộ tập thể của Tiểu đội Cối 60, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, với 12 hài cốt liệt sĩ.

Tại sườn Đông mỏm E4 xác định một mộ tập thể của Trung đội 1, Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, với 15 hài cốt liệt sĩ.

Tại đỉnh mỏm E5 là mộ tập thể của khẩu đội ĐKZ-82, Đại đội 14, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, với 6 hài cốt liệt sĩ. Trong khi đó, tại sườn Đông mỏm E5 xác định một mộ tập thể của Trung đội 1 và 3 khẩu đại liên, Đại đội 5, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 153, Sư đoàn 356, với 30 hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương xây dựng phương án tiến hành quy tập các hài cốt liệt sĩ, nhất là các mộ tập thể tại Điểm cao 685, bảo đảm chặt chẽ, an toàn và đúng quy trình.

Đồng thời, các cơ quan chức năng được yêu cầu tiếp tục thu thập, rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu, danh sách liệt sĩ và các nguồn thông tin liên quan để phục vụ xác minh, bổ sung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

UBND xã Thanh Thủy được giao phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng liên quan trong quá trình tìm kiếm, quy tập tại Điểm cao 685; bảo đảm an toàn và thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tuyên Quang trong “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.