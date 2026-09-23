Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh làm việc với 4 phường khu vực Việt Yên

Sáng 23/9, tại phường Việt Yên, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh làm việc với Thường trực Đảng ủy 4 phường khu vực Việt Yên (gồm các phường Việt Yên, Nếnh, Vân Hà và Tự Lạn) để nắm tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong quý III/2026.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ thành phố; các ban, sở, ngành liên quan của thành phố.

Quý III/2026, trong điều kiện các địa phương vừa thực hiện sắp xếp tổ dân phố, trường học và kiện toàn tổ chức bộ máy, cấp ủy, chính quyền 4 phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ cơ bản ổn định; công tác thu ngân sách, thu hút đầu tư, giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng được quan tâm. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được triển khai.

Công tác thu ngân sách đạt kết quả đáng ghi nhận. Tại phường Việt Yên, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế đến nay đạt hơn 736,6 tỷ đồng, đạt 103,5% dự toán; phường Nếnh đạt 1.917 tỷ đồng, bằng 166% dự toán; phường Vân Hà đạt hơn 101,5 tỷ đồng, bằng 96% dự toán; phường Tự Lạn đạt hơn 581,8 tỷ đồng, bằng 92% dự toán. Công tác giải phóng mặt bằng được các địa phương tập trung thực hiện. Phường Nếnh triển khai giải phóng mặt bằng 32 dự án; phường Việt Yên hoàn thành giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Minh Đức - Thượng Lan - Ngọc Thiện và Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung, đồng thời đạt khoảng 94,4% tại Khu công nghiệp Việt Hàn. Phường Tự Lạn tập trung giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Minh Đức - Thượng Lan - Ngọc Thiện giai đoạn 1 cùng một số khu đô thị, trường học.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Hoạt động thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục được đẩy mạnh. Tại phường Tự Lạn, Cụm công nghiệp Việt Tiến có tỷ lệ lấp đầy 99%, thu hút hơn 20 doanh nghiệp thứ cấp, tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động. Phường Nếnh tiếp tục rà soát, làm sạch dữ liệu 7.494 hộ kinh doanh, xác định 6.158 hộ còn hoạt động, đồng thời triển khai nhiều dự án đô thị, nhà ở. Phường Vân Hà chú trọng chuẩn bị mặt bằng cho Khu công nghiệp Tiên Sơn - Ninh Sơn giai đoạn 1, Cụm công nghiệp Trung Sơn - Ninh Sơn và các công trình giao thông kết nối.

Tại buổi làm việc, các phường nêu rõ một số khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở đó đề nghị thành phố và các cơ quan chức năng quan tâm tháo gỡ. Cụ thể, phường Việt Yên đề nghị sớm phê duyệt giá khởi điểm để triển khai đấu giá 2 dự án hỗn hợp thương mại dịch vụ và đất ở; hỗ trợ từ ngân sách thành phố đối với tuyến đường nối ĐT.398B đi đường Nguyễn Thế Nho và hệ thống nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đô thị. Đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 và kế hoạch đầu tư công năm 2026, bổ sung khoảng 78 tỷ đồng trong năm 2026 và khoảng 170 tỷ đồng cho giai đoạn 2026 - 2030 đối với một số dự án chuyển tiếp; đồng thời hỗ trợ xây dựng Trường Trung học cơ sở trọng điểm Thân Nhân Trung…

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu tại buổi làm việc.

Các địa phương cũng đề nghị xem xét tăng chỉ tiêu tuyển sinh các trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn Việt Yên (cũ), nhất là Trường Trung học phổ thông Việt Yên số 2; hỗ trợ tuyến đường kết nối khu đô thị Tự Lạn - Bích Động với Cụm công nghiệp Việt Tiến, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng; nghiên cứu cho phép thực hiện theo hình thức đối tác công tư đối với tuyến đường trục Bắc - Nam phường Tự Lạn, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.529 tỷ đồng.

Các đề xuất, kiến nghị của 4 phường được đồng chí Mai Sơn và lãnh đạo các ban, sở, ngành trao đổi làm rõ; đồng thời định hướng một số giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Yên báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III của địa phương.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Oanh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và những kết quả các phường đạt được trong quý III/2026. Để tháo gỡ các vướng mắc, khơi thông điểm nghẽn và tạo động lực phát triển cho khu vực, đồng chí đề nghị 4 địa phương cùng các sở, ngành thành phố tập trung các nhiệm vụ trọng tâm:

Sở Xây dựng khẩn trương rà soát quy trình công bố giá vật liệu, đơn giá xây dựng, bảo đảm sát thực tế thị trường, tạo thuận lợi cho các nhà thầu tham gia và góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Công tác lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chung phải bảo đảm đồng bộ với quy hoạch chung thành phố, tránh chồng chéo; quá trình xây dựng quy hoạch cần công khai, lấy ý kiến Nhân dân, bám sát yêu cầu phát triển và thực tiễn cơ sở.

Về đầu tư công, cần ưu tiên các công trình hạ tầng môi trường, giao thông có tính kết nối, tạo sức lan tỏa. Các phường khu vực Việt Yên nghiên cứu xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đồng bộ; đồng thời thống nhất thứ tự ưu tiên đối với các tuyến đường trục liên phường. Cùng với đó, rà soát tổng thể hệ thống tiêu thoát nước, chủ động các giải pháp phòng, chống ngập úng.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Việt Oanh yêu cầu các địa phương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ khối lượng và tiến độ; lượng hóa kết quả thực hiện để làm căn cứ đánh giá cán bộ thực chất. Trong quản lý đất đai, cần tập trung làm sạch, hoàn thiện cơ sở dữ liệu với tinh thần “làm đâu dứt điểm đó”; những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cơ quan chuyên môn để tháo gỡ. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý quỹ đất, đấu giá đất, nhất là đối với các khu đất nhỏ lẻ, xen kẹp, đất tái định cư và quỹ đất thương mại, dịch vụ đã có hạ tầng, qua đó chủ động tạo nguồn lực đầu tư phát triển.

Về cải cách hành chính, cấp ủy, chính quyền các phường cần rà soát toàn bộ quy trình giải quyết, cắt giảm khâu trung gian không cần thiết, nhất là đối với các thủ tục liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu phát triển trong mô hình chính quyền đô thị.