Giám sát trúng, đúng ở HĐND phường Võ Cường

Hiện nay, HĐND phường Võ Cường có 26 đại biểu và 2 ban (Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội). Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Thường trực HĐND phường nhanh chóng kiện toàn tổ chức, ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong hoạt động giám sát, HĐND phường tập trung vào những vấn đề thiết thực, được cử tri quan tâm; chú trọng khảo sát, nắm tình hình tại cơ sở.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường Võ Cường giám sát tại cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn phường.

Đồng chí Nguyễn Thị Phúc, Phó Chủ tịch HĐND phường cho biết: “Thường trực HĐND và các ban HĐND phường thường xuyên đi cơ sở, phối hợp với MTTQ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri để các kết luận giám sát sát thực tiễn, giải quyết những vấn đề bức thiết của địa phương”.

Đơn cử như qua giám sát chuyên đề về công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường chỉ ra một số hạn chế tại các nhóm lớp như tận dụng nhà ở chưa bảo đảm điều kiện, hợp đồng lao động còn hình thức, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và lối thoát hiểm chưa đáp ứng yêu cầu. Từ đó, đoàn kiến nghị UBND phường tăng cường quản lý, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, bảo đảm quyền lợi cho giáo viên và học sinh.

Trong lĩnh vực kinh tế - đô thị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường chỉ rõ những bất cập trong hệ thống tiêu thoát nước. Trên cơ sở đó, UBND phường ban hành các thông báo yêu cầu tháo dỡ, hoàn trả nguyên trạng kênh tiêu T2 tại Hòa Đình, Dương Ổ, Đào Xá; giải tỏa công trình vi phạm hệ thống cống cấp 3 tại Xuân Ổ A, Xuân Ổ B và lấn chiếm vỉa hè tại Xuân Ổ A.

Các kết luận giám sát của HĐND phường Võ Cường đã giải quyết trúng những vấn đề thực tiễn tại cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân.